(GLO)- TTXVN tại New York đưa tin, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza.

14 thành viên Hội đồng bảo an LHQ bỏ phiếu ủng hộ và chỉ có Mỹ bỏ phiếu trắng về nghị quyết "yêu cầu ngừng bắn lập tức" ở Dải Gaza khi đang trong tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Động thái này thu hút những tràng pháo tay lớn trong hội trường.

Tháng Ramadan kéo dài đến ngày 9/4. Nghị quyết kêu gọi ngừng bắn lập tức để dẫn tới lệnh ngừng bắn "lâu dài, bền vững", đồng thời yêu cầu lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Dải Gaza trả tự do cho những con tin.

Mỹ trước đây luôn phủ quyết các nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza, nhưng nước này dường như đang ngày càng bất đồng với Israel, đặc biệt là với kế hoạch tấn công Rafah, thành phố đông đúc phía nam Gaza.

Phản ứng trước động thái của Hội đồng Bảo an, Israel cho biết việc Mỹ bỏ phiếu trắng đã gây tổn hại cho nỗ lực chiến sự cũng như nỗ lực phóng thích con tin của Tel Aviv.

Nghị quyết trên được đánh giá mang tính đột phá, do 10 nước ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an đưa ra, nhiều nước tham gia soạn thảo trong đó có Algeria, thành viên khối các nước Arab trong Hội đồng Bảo an, cùng Slovenia và Thụy Sĩ và được đàm phán căng thẳng cho đến phút chót.