Mô hình điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông xã Hà Tam: Hiệu quả thiết thực

Ông Trương Mộng Sang-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Trưởng ban Quản lý thực hiện mô hình điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông xã Hà Tam-thông tin: Địa bàn xã có tuyến quốc lộ 19 đi qua nên lưu lượng phương tiện giao thông qua lại mỗi ngày rất lớn. Đã vậy, đoạn quốc lộ này lại có nhiều khúc cua khuất tầm nhìn và nhiều điểm giao nhau với đường giao thông nông thôn nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn, ngày 26-9-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thành lập Tổ tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đến ngày 27-10-2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Tam ra mắt Ban Quản lý thực hiện mô hình điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông để thay thế cho Tổ tự quản.

“Do mới thành lập nên các thành viên Ban Quản lý vẫn đang duy trì công việc như ở tổ tự quản trước đây. Cụ thể, công việc chính của các thành viên là tuần tra dọc các tuyến đường giao thông, nhất là đoạn quốc lộ 19 ngang qua xã và tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân. Chúng tôi cũng giao cho mỗi thành viên phụ trách 1 thôn, làng để thuận tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ. Dù đa phần thành viên là cán bộ xã kiêm nhiệm nhưng mọi người rất nỗ lực trong công việc và được bà con tin tưởng”-ông Sang cho hay.

Sau khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến đường giao thông ở thôn 1, ông Nguyễn Văn Phép chia sẻ: “Tôi tham gia Tổ tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2019. Khi được phân công, chúng tôi tiến hành tuần tra hoặc có mặt ở chợ, trường học để nhắc nhở người dân chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông. Chúng tôi cũng thường có mặt ở khu vực cổng trường học để phân luồng giao thông, tuyên truyền học sinh đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Ngoài ra, chúng tôi lập danh sách những thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm quy định về an toàn giao thông để báo cho Công an xã và vận động gia đình quản lý, nhắc nhở con em kịp thời”.

Sau 5 năm hoạt động, Tổ tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông xã Hà Tam đã góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Cụ thể, Tổ tự quản đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể xã tổ chức 97 buổi truyên truyền về an toàn giao thông với 2.383 lượt người dân tham gia; đăng hàng trăm lượt tin, bài về đảm bảo an toàn giao thông trên các trang mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Tổ tự quản cũng đã tổ chức hàng trăm lượt tuần tra, phân luồng giao thông trên địa bàn. Tính riêng từ năm 2020 đến nay, Tổ tự quản và sau này là Ban Quản lý thực hiện mô hình điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông xã đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Tam cho biết thêm: Sự nỗ lực của Tổ tự quản đã tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Mới đây, Tổ tự quản và 10 thành viên đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2019-2023.