Mất 2,8 tỷ đồng vì "sập bẫy" bán hàng trên mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

(GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận đơn trình báo của bà H. (54 tuổi, ở phường An Phú, thị xã An Khê) về việc bị đối tượng có tài khoản Facebook “Nguyễn Văn Hoàn” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.