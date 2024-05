Gia Lai: Cảnh báo hành vi giả mạo cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đồng Xuân Công (sinh năm 1980, ở huyện Kim Thành, Hải Dương) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng: Trương Tiểu Minh (SN 1988, trú tại phường An Tân, thị xã An Khê) và Nguyễn Xuân Nguyên (SN 1989, trú tại phường Ngô Mây, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.