Mạnh tay xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại

3 tuần phát hiện 90 vụ vi phạm

Triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, từ ngày 15-5 đến 8-6, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện 90 vụ vi phạm/89 đối tượng vi phạm, khởi tố 2 vụ/4 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 79 vụ, thu nộp ngân sách gần 2 tỷ đồng.

Trong đó, lực lượng Công an tỉnh phát hiện 3 vụ/5 đối tượng vi phạm, qua điều tra tiến hành khởi tố 2 vụ/4 bị can (1 vụ/1 bị can có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả; 1 vụ/3 bị can có hành vi tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, mua bán trái phép hóa đơn); 1 vụ/1 đối tượng đang xác minh xử lý, tang vật vi phạm là 3.000 can, chai lọ phân bón các loại.

Chi cục Thuế khu vực XIV đã phát hiện 64 vụ/64 đối tượng vi phạm, phạt tiền hơn 635 triệu đồng và truy thu thuế hơn 1,27 tỷ đồng. Sở Y tế phát hiện 11 vụ/11 đối tượng vi phạm. Lực lượng Kiểm lâm phát hiện 11 vụ/7 đối tượng vi phạm…

Việc tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh sẽ góp phần ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm trong kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh: V.T

Các hành vi vi phạm bị phát hiện, xử lý gồm: gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế; sản xuất, buôn bán hàng giả; tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, mua bán trái phép hóa đơn; vận chuyển trái phép chất ma túy; vận chuyển lâm sản trái pháp luật; buôn bán sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm hoặc đăng ký bản công bố sản phẩm mà không thực hiện công bố sản phẩm theo quy định trong lĩnh vực y tế; không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật; người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian cơ sở hoạt động...

Theo đánh giá của các ngành chức năng, nhiều vụ việc vi phạm cho thấy các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, khó kiểm soát.

Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Trong đợt cao điểm, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra về đo lường đối với 30 cột đo xăng dầu (phương tiện đo nhóm 2); tiến hành lấy 10 mẫu xăng, dầu, thép (gồm 6 mẫu xăng RON95-III, 2 mẫu dầu DO 0.05S-II, 2 mẫu thép) tại 11 cơ sở kinh doanh để thử nghiệm đánh giá chất lượng theo quy định; Sở Y tế tiến hành lấy 2 mẫu thuốc tại 2 cơ sở kinh doanh dược để xác định chất lượng, đang chờ kết quả kiểm nghiệm.

Trong thời gian triển khai đợt cao điểm, các sở, ngành đã chủ động ban hành kế hoạch bám sát các nhiệm vụ chi tiết theo chỉ đạo của UBND tỉnh; nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động lưu thông, phân phối tại các kênh bán lẻ, đại lý không chính thức, các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội, các nhà xe, bến bãi nơi tập kết hàng hóa, các trung tâm bưu cục, các công ty hoạt động giao hàng logistics.... nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hoạt động sản xuất kinh doanh hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Sở Xây dựng đã thành lập các tổ công tác đi các tuyến quốc lộ có điểm mỏ để kịp thời khảo sát, thu thập thông tin biến động bất thường giá VLXD. Ảnh: V.T

Ông Nguyễn Trường Sơn-Giám đốc Sở Xây dựng-cho biết: “Gia Lai có Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh nên có khả năng các nơi khác sẽ trung chuyển hàng hóa tập kết về đây, sau đó sẽ vận chuyển qua biên giới. Ngược lại, hàng hóa tập kết từ biên giới vận chuyển về đây và tiếp tục đưa đi các nơi tiêu thụ. Đợt cao điểm kiểm tra vận tải hàng hóa lần này sẽ góp phần ngăn chặn kịp thời tình trạng hàng lậu, hàng giả trà trộn, lập lại trật tự trong lĩnh vực vận tải, tạo dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp vận tải”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho rằng: Tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp với nhiều mặt hàng mà trước đây người tiêu dùng không ngờ tới như thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, sữa… liên tiếp bị phát hiện. Đây là nhóm sản phẩm thiết yếu, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân. Nếu buông lỏng, lơ là, không tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp chân chính và làm