Mang Yang: Bị phạt vì mặc trang phục Công an chụp ảnh đăng Facebook câu view

(GLO)-Công an huyện Mang Yang vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Võ Hồng Sơn (SN 1996, trú tại tổ 1, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân.

Trước đó, vào ngày 20-4, Công an huyện Mang Yang phát hiện 1 tài khoản mạng xã hội Facebook tên “Sơn Em” đăng tải hình ảnh 1 thanh niên mặc quân phục Cảnh sát nhân dân với quân hàm Thượng uý kèm theo dòng chữ “bữa nay đứa nào lệch a cho nhập kho hết”.

Ngay sau đó, Công an huyện Mang Yang đã tiến hành điều tra, xác định chủ tài khoản trên là của Võ Hồng Sơn. Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận đã mượn 1 bộ quân phục Công an nhân dân mang cấp bậc hàm Thượng uý, sau đó, mặc chụp ảnh để đăng lên trang Facebook cá nhân với mục đích câu view.

Công an huyện Mang Yang buộc Võ Hồng Sơn gỡ bài xuống; đồng thời, tiến hành lập hồ sơ xử phạt Võ Hồng Sơn 1,5 triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.