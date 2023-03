Bắt quả tang đối tượng sử dụng trạm BTS giả phát tán tin nhắn rác

(GLO)- Ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Quốc Bảo (SN 1995, trú tại tỉnh Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi sử dụng trạm BTS giả phát tán tin nhắn rác nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin liên quan Gia Lai tăng cường chống tin nhắn rác, quảng cáo rao vặt sai quy định nơi công cộng

Theo thông tin ban đầu, tối 21-3-2023, Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực 3 tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Đỗ Quốc Bảo khi đối tượng đang đậu xe tại đường Nguyễn Tất Thành (TP. Pleiku) để vận hành thiết bị giả mạo trạm BTS phát tán tin nhắn rác.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Bảo khai nhận từ ngày 14-3-2023, đối tượng trực tiếp sử dụng thiết bị giả mạo trạm BTS để phát tán tin nhắn rác có nội dung khiêu dâm kèm đường link các trang web để dẫn dụ người dùng tại địa bàn TP. Pleiku truy cập và tải các ứng dụng có nội dung đồi trụy từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai làm rõ.

Qua đây, Công an tỉnh Gia Lai thông báo đến người dân trên địa bàn tỉnh đã nhận được tin nhắn có nội dung như trên và bị đối tượng thu thập trái phép thông tin cá nhân hoặc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì liên hệ với Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ: 80 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, số điện thoại: 0694.329.334) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.