Công an huyện Mang Yang vừa bàn giao 3 đối tượng, gồm: Phạm Quang Vũ (SN 2002, trú tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang); Nguyễn Văn Thanh (SN 2005, trú tại xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông); Vũ Hồng Hà (SN 1999, trú tại xã Đak Yă, huyện Mang Yang) cho Công an TP. Pleiku để xử lý theo thẩm quyền về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 15-7-2023, thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường liên thôn thuộc làng Chơ Rơng 1 (xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang), Công an huyện Mang Yang phát hiện 3 đối tượng trên đang đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong túi áo của Phạm Quang Vũ có 1 đoạn ống thủy tinh được uốn cong, phình to một đầu (hình cầu) bám dính chất màu xám trắng (Vũ khai nhận là dụng cụ để sử dụng ma túy); trên tay Nguyễn Văn Thanh đang cầm 1 gói giấy bạc, bên trong có 1 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng (ma túy đá), sau đó, Công an huyện Mang Yang mời các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, Vũ, Thanh và Hà góp tiền mua ma túy ở TP. Pleiku. Sau khi mua được ma túy, Thanh và Hà đến nhà trọ tại phường Trà Bá (TP. Pleiku) để sử dụng. 2 đối tượng này tiếp tục rủ Vũ đến khu vực làng Chrơng 1 (xã Đak Ta Ley) để sử dụng trái phép chất ma túy thì bị Công an huyện Mang Yang phát hiện.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.