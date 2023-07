Công an huyện Chư Păh bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Sáng 20-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Kông Yang (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Đây là địa phương được UBND huyện chọn tổ chức điểm ngày hội trên địa bàn.

(GLO)- Sáng 18-7, UBND phường An Bình (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ)” năm 2023. Đây là địa phương tổ chức Ngày hội điểm cấp xã của thị xã An Khê.