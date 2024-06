"Người dân đã đặt niềm tin vào NDA (Liên minh Dân chủ Quốc gia) lần thứ ba liên tiếp. Đây là chiến thắng lịch sử tại Ấn Độ", Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố ngày 4/6 trên mạng xã hội X, đồng thời cam kết sẽ "tiếp tục nỗ lực như một thập kỷ qua để hoàn thành nguyện vọng của người dân".

Trong bài phát biểu chiến thắng sau đó tại New Delhi, ông nhấn mạnh chiến thắng của NDA mang tính lịch sử. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1962 một liên minh đảng phái chiến thắng ba kỳ bầu cử liên tiếp và duy trì một chính phủ ổn định xuyên suốt thời gian này. Và ông Modi sẽ là người thứ hai trong lịch sử Ấn Độ sau ông Jawaharlal Nehru có 3 nhiệm kỳ liên tiếp làm thủ tướng.

NDA là liên minh chính trị cánh hữu bảo thủ tại Ấn Độ, dẫn đầu bởi đảng Bharatiya Janata (BJP) của Thủ tướng Modi. Trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, các khảo sát phòng phiếu cho thấy NDA đã giảm sức ảnh hưởng trong cử tri Ấn Độ nhưng vẫn đủ khả năng chiến thắng.

Các ứng viên BJP đã giành chiến thắng ở 239 địa phương, thấp hơn nhiều so với thành tích 303 nghị sĩ đắc cử vào năm 2019. Trong khi đó, đảng Quốc đại, đối thủ lớn nhất của NDA, tăng gần gấp đôi số nghị sĩ đắc cử, từ 52 người vào năm 2019 lên 99 người trong cuộc bầu cử năm nay.

Với gần 99% trong hơn 640 triệu phiếu đã được kiểm đếm trên cả nước, đảng BJP của Thủ tướng Modi và các đảng liên minh đã nắm trong tay 290 ghế đại biểu Hạ viện. Con số này đủ để NDA thành lập chính phủ cho nhiệm kỳ 5 năm.

Hai đảng lớn trong liên minh, gồm Telugu Desam và Janata dal tuyên bố ủng hộ ông Modi tiếp tục giữ chức thủ tướng Ấn Độ.

Bầu cử Ấn Độ khởi động từ ngày 19/4 đến ngày 1/6 để chọn ra 543 thành viên Hạ viện. Ấn Độ năm nay có 2.660 đảng đề cử ứng viên, tăng hơn 4 lần so với con số 650 đảng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019. Đây là kỳ bầu cử kéo dài nhiều chặng. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 66,3%, thấp hơn so với mức 67,4% hồi năm 2019. Các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân một phần do thời tiết nắng nóng cực đoan tại miền bắc Ấn Độ, với nhiệt độ lên đến 45 độ C.