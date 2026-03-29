Lan tỏa sáng kiến sử dụng nước hiệu quả từ... những nét cọ

(GLO) - Từ những nét cọ hồn nhiên cùng sắc màu tươi sáng, nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã gửi gắm, lan tỏa thông điệp ý nghĩa về tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu ô nhiễm và chia sẻ nguồn nước sạch với cộng đồng.

Mới đây, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi vẽ tranh “Sáng kiến sử dụng nước an toàn, hiệu quả” nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ nguồn tài nguyên quý.

Từ hơn 60.000 bài dự thi, Ban tổ chức đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để tôn vinh. Gia Lai vinh dự có 7 cá nhân, 1 tập thể đạt giải; riêng giải cá nhân có 2 giải khuyến khích và 5 giải triển vọng.

Em Dương Kim Thiên An bên tác phẩm được trao giải khuyến khích. Ảnh: L.N

Ngắm nhìn tác phẩm được trao giải khuyến khích có chủ đề “Bảo vệ nguồn nước” với nét vẽ bay bổng và cách sử dụng màu sắc hài hòa, khó mà nghĩ rằng tác giả bức tranh mới 7 tuổi và học vẽ cách đây chỉ vài tháng. Đó là em Dương Kim Thiên An, học sinh lớp 2/4 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Pleiku).

Bức tranh được vẽ trên khổ giấy A3, có bố cục trung tâm là hình ảnh 5 em nhỏ tượng trưng cho 5 châu đang nắm tay nhau cùng nâng niu 1 giọt nước mát lành, cạnh đó là một số bạn nhỏ đang tích cực vớt rác từ sông suối. Với sự chững chạc của một lớp trưởng, Thiên An bày tỏ: “Con rất vui vì đây là giải thưởng đầu tiên của con, giúp mọi người hiểu thêm về tầm quan trọng của nước để giữ nguồn nước sạch sẽ, bảo vệ môi trường”.

Với lợi thế làm việc trong ngành thiết kế nội thất, chị Kim Nhi truyền cho các con tình yêu đối với sắc màu. Ảnh: L.N

Làm việc trong ngành thiết kế nội thất, chị Bùi Thị Kim Nhi - mẹ Thiên An là người hướng dẫn con chơi với màu sắc từ nhỏ và truyền cho con năng khiếu mỹ thuật. “Thấy con có ý thức tốt trong bảo vệ môi trường và chuyển tải được thông điệp này qua tác phẩm, bản thân mình cảm thấy rất mừng. Gia đình sẽ tiếp tục khuyến khích để con phát triển năng khiếu, tham gia thêm nhiều cuộc thi có chủ đề về môi trường” - chị Nhi cho hay.

Cũng đạt giải khuyến khích tại cuộc thi là em Rơ Mah Tuấn, học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học Lê Lai (phường An Phú) với tác phẩm “Nước sạch về làng”. Em là đại diện duy nhất của Gia Lai được Ban tổ chức tài trợ chi phí để đến với lễ trao giải và chia sẻ câu chuyện về sử dụng nước an toàn, hiệu quả ở vùng dân tộc thiểu số.

Em Rơ Mah Tuấn tại lễ trao giải. Ảnh: NVCC

Tác phẩm mô tả thật sống động niềm vui của đồng bào Jrai ở Tây Nguyên khi có hệ thống nước sạch do Nhà nước đầu tư, thể hiện qua khung cảnh người mẹ cùng các con hồ hởi mang gùi đi lấy nước về dùng.

Tuấn cho hay: Trong tranh, em thể hiện nội dung sử dụng nước hiệu quả thông qua “lời nhắc” khóa van sau khi lấy đủ nước. “Khi tham gia cuộc thi này, em thấy bản thân mình cũng cần có trách nhiệm tuyên truyền cho gia đình và người dân ở làng em về việc nâng cao ý thức trong sử dụng nước sạch tiết kiệm và hiệu quả” - Tuấn cho biết.

Tác phẩm “Nước sạch về làng” của em Rơ Mah Tuấn. Ảnh: L.N

Họa sĩ Phạm Thế Bộ - Giáo viên Mỹ thuật Trường Tiểu học Lê Lai - nhận xét: “Với sự hướng dẫn của thầy giáo bộ môn và từ thực tế sử dụng nước tại buôn làng, Tuấn đã thể hiện thành công ý tưởng của tác phẩm, qua đó khẳng định sự quan tâm của Nhà nước đến đời sống người dân ở vùng dân tộc thiểu số”.

Trong khi đó, chia sẻ niềm vinh dự là tập thể duy nhất trên địa bàn tỉnh đạt giải “trường có số lượng bài dự thi nhiều, chất lượng”, thầy Ngô Bảo Châu, Hiệu trưởng Trường TH và THCS Lê Văn Tám (phường Ayun Pa) thông tin: Từ hơn 400 tác phẩm hưởng ứng, nhà trường đã chọn ra 8 tác phẩm tốt nhất gửi dự thi theo công văn của UNICEF.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm, địa phương nơi trường đứng chân thường thiếu nước sạch trầm trọng vào mùa khô. Trong khi đó, các loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trong sản xuất nông nghiệp cũng là tác nhân gây ô nhiễm khi ngấm xuống lòng đất, gây ảnh hưởng đến mạch nước ngầm… “Do vậy, cuộc thi là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức của mỗi học sinh, từ đó tuyên truyền chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước” - thầy Châu đánh giá.