Ngày 18-8 vừa qua, Công an huyện Krông Pa tiếp nhận phản ánh của người dân về việc 1 nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter trên tuyến đường Lê Lợi (thị trấn Phú Túc) nhưng không đội mũ bảo hiểm, thay đổi bộ phận giảm thanh, chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô rồi quay clip để đăng tải lên trang Facebook cá nhân. Hành vi của nam thanh niên này khiến nhiều người dân trong khu vực bức xúc.

Ngay sau khi nhận được thông tin người dân cung cấp, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Krông Pa) đã tiến hành xác minh, làm rõ nam thanh niên điều khiển xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông nói trên là L.V.H. (SN 2005, trú tại tổ 2, thị trấn Phú Túc). Tại cơ quan Công an, H. thừa nhận mình chính là người điều khiển xe máy trong đoạn clip đăng trên mạng xã hội Facebook. Trên cơ sở đó, Công an huyện đã lập biên bản phạt vi phạm hành chính 1,9 triệu đồng đối với H. về các hành vi: điều khiển xe mô tô nhưng không đội mũ bảo hiểm, thay đổi bộ phận giảm thanh.

Trình bày về hành vi vi phạm của mình, H. cho biết: “Em quay video đăng lên mạng xã hội để cho bạn bè xem nhằm câu view và tăng lượt tương tác. Sau khi được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, em hiểu rằng hành vi chạy xe máy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Từ nay, em không dám vi phạm nữa”.

Thời gian qua, tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Krông Pa còn diễn ra phổ biến với các lỗi như: điều khiển xe sau khi sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, tự ý cải tạo, thay đổi thiết kế xe... Để ngăn chặn tình trạng này, ngoài việc huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chuyên dụng để tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, Công an huyện Krông Pa thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật tại các thôn, buôn và trên các trang mạng xã hội. Ngoài ra, Công an huyện còn vận động người dân cung cấp thông tin, hình ảnh, video ghi lại các hành vi vi phạm liên quan để xử lý theo quy định. Trong đó, Công an huyện khuyến khích người dân gửi thông tin trực tiếp qua trang mạng xã hội hoặc liên hệ theo số điện thoại trực ban của đơn vị.

Theo Đại úy Trần Đức Anh-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Krông Pa): Việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông qua dữ liệu hình ảnh, video đã nhận được sự đồng tình của người dân. Các hình ảnh, clip do người dân cung cấp không chỉ giúp lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật mà còn góp phần răn đe, ngăn ngừa các lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hình thành văn hóa giao thông cho người dân. Tuy nhiên, do địa bàn vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, trong khi đó, ý thức của một bộ phận người dân chưa cao nên tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông còn diễn ra khá phổ biến.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Krông Pa đã tổ chức 238 buổi tuyên truyền lưu động; 49 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ, giáo viên, học sinh tại các trường học, người dân tộc thiểu số tại các thôn, buôn với 12.479 người tham dự; 3 buổi tuyên truyền cho các chủ hộ có xe công nông, máy kéo với 129 người tham dự, ký 129 cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, Công an huyện phối hợp với Công an xã, thị trấn tổ chức gọi hỏi, răn đe 66 đối tượng thường xuyên điều khiển xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tham mưu Ban An toàn giao thông huyện tổ chức cho 158 tập thể và 14.381 cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023.

Cũng từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an huyện Krông Pa đã phát hiện, lập biên bản 2.316 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 7 xe ô tô con, 713 xe mô tô, 681 giấy tờ các loại, xử phạt với tổng số tiền phạt hơn 1,957 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị đã phạt nguội 58 trường hợp với tổng số tiền 174,2 triệu đồng. Trên địa bàn xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm 6 người chết, 2 người bị thương, ước tính thiệt hại tài sản 63 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông tăng 1 vụ, giảm 1 người bị thương, không tăng, không giảm số người chết.

“Trong thời gian tới, ngoài tăng cường tuần tra, kiểm soát, đơn vị sẽ đề xuất UBND huyện triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát để nâng cao năng lực xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác”-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự thông tin thêm.