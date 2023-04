(GLO)- Công an TP. Điện Biên Phủ vừa bắt quả tang N.M.T.-Phó Trưởng phòng Kinh tế-Nội chính Báo Điện Biên Phủ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

(GLO)- Chiều 6-4, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP. Pleiku cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định tạm giữ hình sự lần thứ nhất đối với Trần Duy Hùng (SN 1996, trú tại huyện Mang Yang) để Công an TP. Pleiku điều tra về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Một đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng, vũ khí thế thao quy mô lớn do 3 người ở TP HCM cầm đầu đã giao dịch trót lọt hơn 2.000 khẩu súng, đạn qua mạng vừa bị lực lượng công an triệt phá

(GLO)- Ngày 5-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Sơn Hà (SN 1996, giáo viên dạy âm nhạc Trường THCS Xuân Diệu, TP. Mỹ Tho) để điều tra về hành vi dâm ô.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 428, 429, 430/TB-CSHS về việc tìm người bị hại.

(GLO)- Ngày 5-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã gồm: Trần Minh Trọng (SN 1993, trú tại xã Chư Á, TP. Pleiku) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1980, trú tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) về tội trốn thi hành án.

Bị can Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, bị cáo buộc lợi dụng chức vụ được giao nhận đã nhận hối lộ hơn 180 lần với tổng số tiền hơn 42,6 tỉ đồng từ các doanh nghiệp và khách lẻ

Cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc đã nhận hơn 2,6 triệu USD để đưa cho Hoàng Văn Hưng, Trưởng phòng Điều tra Cục An ninh điều tra Bộ Công an, nhằm giúp 2 lãnh đạo doanh nghiệp chạy án