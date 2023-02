Bắt nữ giúp việc trộm gần 3 tỷ đồng của chủ nhà ở TP Thủ Đức Bà C. cùng người thân về quê nên giao nhà cho Nguyễn Thị Phân trông coi. Sau đó, Nguyễn Thị Phân bỏ về quê rồi gọi điện báo cho bà C. là không lên làm giúp việc nữa. Khi bà C. cùng người thân trở lại TPHCM thì phát hiện bị mất 47 lượng vàng SJC trị giá gần 3 tỷ đồng.

Lãnh 17 năm tù vì xâm hại con ruột (GLO)- Ngày 17-2, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lý Văn Sùng (SN 1983, trú tại huyện Kbang) 17 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức xét xử kín.

Đột nhập nhiều tiệm vàng trộm gần 20 tỷ đồng để lấy tiền mua đất, mở xưởng gỗ Phạm Văn Nu khai nhận gây ra ít nhất 5 vụ đột nhập các tiệm vàng ở tỉnh Bình Dương và TPHCM, lấy đi nhiều tài sản trị giá gần 20 tỷ đồng. Số tiền này, Nu dùng để mua đất, đầu tư nhà xưởng gỗ, mua xe ô tô và tiêu xài cá nhân.

Cảnh giác với tình trạng móc túi ở khu vực chợ Nơ Trang Long (GLO)- Thủ đoạn lợi dụng sơ hở để móc túi nơi đông người như: chợ, siêu thị, bệnh viện... đã được ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo, song thời gian gần đây vẫn còn nhiều người đi chợ mất cảnh giác, để đối tượng phạm tội có cơ hội hoạt động.

Ayun Pa chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh niên (GLO)- Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật luôn được Thị Đoàn Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Triển khai Nghị định số 99 về đăng ký biện pháp bảo đảm (GLO)- Ngày 16-2, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến phối hợp triển khai Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30-11-2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương.

Xử phạt 1 cá nhân khai thác đá trái phép ở xã Ia Hrung (GLO)- Ngày 16-2, ông Lê Công Phú-Chủ tịch UBND xã Ia Hrung (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính ông Ksor Pái (SN 1992, trú làng Blo Dung, xã Ia Hrung) 2 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản khi chưa có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vác súng cướp cửa hàng điện thoại để lấy tiền trả 4.000 điểm lô Nghi phạm mang súng cướp cửa hàng điện thoại ở Vĩnh Phúc khai do thua hơn 4.000 điểm lô (khoảng 100 triệu đồng), nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản để lấy tiền trả nợ.

Đak Pơ ký kết giao ước tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở (GLO)- Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức ký kết giao ước tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa công an các xã, thị trấn với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vào ngày 13-2.

Triệt phá đường dây đưa người vượt biên (GLO)- Trong những ngày đầu tháng 2-2023, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây đưa người vượt biên sang Campuchia, Thái Lan. Đồng thời, đưa 5 nhóm/19 người dân tộc thiểu số trú tại xã Ia Hla và Ia Le (huyện Chư Pưh) và Chư Rcăm (huyện Krông Pa) trở về địa phương.

Bình Định: Phát hiện đăng kiểm viên làm sai lệch kết quả kiểm định Theo Kết luận số 98/KL-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định, trong quá trình kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định trong hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ đối với các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh, đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều trường hợp đăng kiểm viên làm sai lệch kết quả kiểm định.

Bảy án tử hình và chung thân cho nhóm mua bán, vận chuyển ma túy Ngày 15/2, sau khi xem xét vụ án mua bán, vận chuyển trái phép hơn 44,6kg ma túy, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã quyết định tuyên án 6 án tử hình và 1 phạt tù chung thân.

Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại núi Hang Diêm, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam từ năm 2017 đến năm 2021.

Lãnh 16 năm tù vì xâm hại con gái ruột (GLO)- Ngày 15-2, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Cao Minh Hùng (SN 1979, trú tại thị xã An Khê) 16 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bắt đối tượng gọi góp vốn mua nhà, lừa đảo chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng Ngày 14-2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện và đấu tranh, làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức góp vốn mua nhà phát mãi, chiếm đoạt số tiền khoảng 50 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Nạn nhân thứ 10 tử vong Sau vụ tai nạn, bệnh nhân Đinh Tám bị đa chấn thương, chấn thương nội sọ, tiên lượng xấu. Dù đã được nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân vẫn nguy kịch và yếu nên gia đình xin đưa về nhà để lo hậu sự.

Chém bạn nhậu, lãnh 7 năm tù (GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Trường (SN 1981, trú tại thôn 5, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người”.

