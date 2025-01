Khởi tố đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép tại Pleiku

(GLO)- Ngày 7-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Pleiku ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thế Duyệt (SN 1989, trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ.

Trước đó, ngày 28-12-2024, Công an TP. Pleiku phối hợp với Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết kiệm phát hiện 7 thùng hàng tại Kho liên vùng Pleiku chứa 132 hộp pháo hoa nổ, với tổng khối lượng 204,5 kg. Qua điều tra, lực lượng chức năng đã vận động đối tượng Phạm Thế Duyệt ra đầu thú.

Đối tượng Phạm Thế Duyệt (trái) cùng tang vật pháo nổ bị Công an TP. Pleiku bắt giữ. Ảnh: Bá Bính

Tại cơ quan Công an, Duyệt khai nhận đã vận chuyển số pháo nổ trên cho một đối tượng tên “Thành”. Đối tượng này nguỵ trang pháo nổ trong các thùng carton ghi nhãn “Hạt điều” và thông qua qua mạng xã hội, thuê Duyệt vận chuyển từ tỉnh Bình Phước ra Ninh Bình. Khi đến TP. Pleiku, hành vi của Duyệt đã bị phát hiện.

Qua vụ việc, Công an TP. Pleiku khuyến cáo người dân và các doanh nghiệp vận tải, chuyển phát cần cảnh giác, kịp thời báo cáo nếu phát hiện dấu hiệu hàng hóa nghi vấn. Mọi thông tin có thể liên hệ trực tiếp Công an phường, xã gần nhất hoặc gọi trực ban Công an TP. Pleiku qua số điện thoại 02693.821.625 để phối hợp xử lý.