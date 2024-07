Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Trung hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Chiều 31/7, Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1975, ở ấp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Khoản 1, Điều 109, Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ năm 2018, thông qua mạng xã hội Facebook, đối tượng Trung biết đến tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu.

Sau một thời gian tìm hiểu về cương lĩnh, điều lệ, đường lối hoạt động của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời," Trung đã đăng ký tham gia “trưng cầu dân ý." Trung bầu Đào Minh Quân làm tổng thống đệ tam Việt Nam cộng hòa và đăng ký thủ tục tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

Ngoài ra, Nguyễn Văn Trung còn vận động, thu thập thông tin và đăng ký cho hàng trăm người tham gia “trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm tổng thống đệ tam Việt Nam cộng hòa. Đối tượng Trung tham gia với mong muốn sẽ được hưởng các quyền lợi mà tổ chức này mang lại sau khi Đào Minh Quân về lãnh đạo đất nước...

Sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã nhiều lần mời Trung làm việc, giáo dục, tạo cơ hội để đối tượng từ bỏ tham gia, hoạt động cho tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời". Tuy nhiên, đối tượng Nguyễn Văn Trung vẫn ngoan cố, tiếp tục tham gia hoạt động cho tổ chức này.