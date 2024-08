Khởi tố 6 bị can vụ tung tin 'nữ nhân viên Samsung lây HIV cho nhiều người'

Công an TP.Phổ Yên (Thái Nguyên) đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với 6 bị can để điều tra về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, trong vụ tung tin giả 'nữ nhân viên Công ty Samsung Thái Nguyên lây HIV cho nhiều người'.

Ngày 10.8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau một thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phổ Yên đã ra quyết định khởi tố 6 bị can trong vụ tung tin giả về nữ công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên nhiễm HIV và lây nhiễm cho 16 đồng nghiệp lên mạng xã hội, về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Trước đó, ngày 26.7, trên nhiều mạng xã hội đã lan truyền thông tin nhiều nam giới bị lây nhiễm HIV từ một nữ nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Cùng với thông tin này, một video ghi lại hình ảnh nhạy cảm được cho là của nữ nhân viên cũng được chia sẻ, phát tán trên nhiều mạng xã hội.

Sau khi xem xét những thông tin này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thái Nguyên) nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, quy định tại điều 326 bộ Luật hình sự.

Ngày 28.7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ vụ việc trên đến Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phổ Yên để điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, ngày 9.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phổ Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng cùng sinh năm 1995, cùng trú tại TP.Thái Nguyên, gồm: Nguyễn Đức N., Phạm Hồng Q., Nguyễn Văn S., Trần Văn T., Nguyễn Lê H. và Nguyễn Ngọc H.

Cùng với quyết định khởi tố, Công an TP.Phổ Yên đã ra lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can Nguyễn Đức N., Phạm Hồng Q., Nguyễn Văn S. và Trần Văn T. Đối với 2 bị can còn lại, cơ quan điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Công an TP.Phổ Yên đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng khác có liên quan đến vụ việc.

Theo Phan Hậu (TNO)