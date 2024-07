Xử phạt người tung tin nữ công nhân ở Thái Nguyên lây HIV cho 16 người

(GLO)- Tòa án nhân huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Vương (SN 1992; trú thôn An Thượng 2, xã Song An, thị xã An Khê) về tội trộm cắp tài sản.