3 người tung tin giả 'Đà Lạt có biến' bị công an mời lên làm rõ

Chỉ hóng hớt, sao chép, đăng tải các thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng cho rằng 'Đà Lạt có biến', 3 người đã bị Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) mời lên làm rõ.

Ngày 1.5, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã mời 3 người (gồm V.T, T.A và K.A, cư trú tại các phường 9, 8, 6, TP.Đà Lạt) lên làm rõ về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Cụ thể: V.T đã đăng thông tin cho rằng một nhóm người có thể sẽ tiến hành bạo động ở Đà Lạt bằng hình thức sử dụng bom xăng do đó mọi người nên ở nhà không tới nơi công cộng tập trung đông người.

T.A thì đưa thông tin cho rằng có phản động ở đường Trúc Lâm Yên Tử (P.3, Đà Lạt). Trong khi đó, K.A đưa thông tin cho rằng "Biến Đà Lạt XXX. Anh em không nên đến chỗ đông người nhé. Khủng bố".

Qua làm việc, cả 3 người trên thừa nhận các thông tin đưa ra chỉ là suy đoán và sao chép lại thông tin lan truyền trên mạng xã hội, chưa qua kiểm chứng hay xác thực. Cả 3 người đã thừa nhận hành vi sai phạm, cam kết không tái phạm.

Công an TP.Đà Lạt xác định thông tin 3 trường hợp nêu trên là sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, gây hoang mang dư luận tại địa phương.

Công an TP.Đà Lạt đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, xác minh các trường hợp khác có hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật (kể cả các trường hợp phát tán, truyền đưa trong các hội, nhóm kín trên không gian mạng) để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật cho rằng "Đà Lạt xảy ra biến lớn", "Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng"…, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương khiến dư luận bức xúc. Cơ quan công an cũng đã triệu tập một người ở H.Đức Trọng để làm rõ, xử lý về việc tung tin giả trên mạng xã hội nói "Đà Lạt có biến".