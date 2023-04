(GLO)- UBND quận Kiến An (TP. Hải Phòng) vừa ra quyết định xử phạt hành chính 65 triệu đồng đối với bà Lê Thị Thảo (SN 1969, vợ ông Vũ Khắc Hiệp-Chủ tịch UBND phường Lãm Hà, quận Kiến An) về hành vi xây dựng 9 căn nhà liền kề không phép và lấn chiếm đất đô thị.

Ngày 31-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã di lý Lê Xuân Viễn từ TP.HCM về Bình Định để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

(GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) vừa ra Quyết định số 01/QĐTN truy nã bị can Nguyễn Văn Kiên với tội danh “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Công an huyện Kbang kêu gọi đối tượng Nguyễn Văn Kiên ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.