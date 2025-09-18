Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

(GLO)- Ngày 18-9, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Công ty CP iKame Global (iKame) tổ chức Lễ khai trương Tổ hợp không gian sáng tạo iKame. Đây sẽ là nơi ươm mầm cho những dự án sáng tạo Game, giúp sinh viên phát triển, khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tổ hợp không gian sáng tạo iKame đầu tiên ở Việt Nam được đặt tại cơ sở đào tạo Ngọc Trục (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông). Đây là kết quả của cú “bắt tay” giữa nhà trường và doanh nghiệp trong vấn đề đào nhân lực chất lượng cao; đồng thời cũng là Tổ hợp không gian sáng tạo Game đầu tiên nằm trong trường đại học.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Tổ hợp không gian sáng tạo iKame. Ảnh: TTO

Theo PGS.TS. Đặng Hoài Bắc-Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thiết kế và phát triển Game PTIT là chương trình đào tạo đại học chuyên sâu về Game đầu tiên tại Việt Nam, với mục tiêu cung ứng nguồn nhân lực có trình độ cao, làm chủ công nghệ thiết kế và phát triển Game hiện đại, đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp Game trong nước và quốc tế.

Tổ hợp không gian sáng tạo iKame được xây dựng theo phong cách hiện đại, tiện nghi với 1 phòng lab 50 máy tính có cấu hình tối tân phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nói chung và ngành Game nói riêng. Không gian được được thiết kế dựa trên mô hình và phong cách đang vận hành tại đại bản doanh của iKame hiện nay.

Việc hợp tác cùng iKame triển khai Phòng Lab thực hành công nghệ Game là minh chứng cho mô hình hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận không gian thực hành, thực tập mở đồng thời nâng cao kỹ năng thực chiến ngay tại nhà trường.

Tổ hợp không gian sáng tạo iKame được xây dựng theo phong cách hiện đại, tiện nghi với 1 phòng lab 50 máy tính có cấu hình tối tân. Ảnh: TTO

Đây sẽ là điểm đến của các sinh viên thuộc các khối ngành kỹ thuật như: Thiết kế và phát triển Game, Công nghệ đa phương tiện, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện... Tổ hợp không gian sáng tạo iKame cũng được kỳ vọng sẽ là nơi sản sinh ra nhiều dự án khởi nghiệp và “kỳ lân công nghệ” Game trong tương lai.

Được biết, trải qua 10 năm hoạt động và phát triển, iKame đang trở thành doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực Mobile Game và App với nhiều thành tựu lớn trên thị trường quốc tế. Với mong muốn tạo ra sản phẩm chất lượng, khác biệt và ghi dấu ấn, iKame luôn nỗ lực chinh phục mục tiêu “Trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, vươn tầm thế giới”.