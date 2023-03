(GLO)- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân xã Thành An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã được tiếp cận với các nguồn thông tin một cách nhanh chóng, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

(GLO)- Hiện nay, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn thói quen sinh đẻ tại nhà. Chính vì vậy, đội ngũ cô đỡ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho thai phụ, giúp nhiều bà mẹ có thai kỳ an toàn và góp phần giảm thiểu tai biến sản khoa.

(GLO)- Những năm qua, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã xuất hiện, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.