Chủ trì hội nghị còn có các phó chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thị Thanh Lịch, Nguyễn Hữu Quế. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh.

Nhiều kết quả khả quan

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 10, vụ mùa toàn tỉnh đã gieo trồng được 216.695 ha, đạt 97,8% kế hoạch. Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đã được ngành và địa phương chủ động triển khai; UBND tỉnh đã phê duyệt phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của 7/34 đơn vị; toàn tỉnh có 91/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 14,2 tiêu chí/xã. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 24.551 tỷ đồng, đạt 77,6% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 77.192 tỷ đồng, đạt 71,47% kế hoạch, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 600 triệu USD, đạt 88,24% kế hoạch, tăng 8,3%.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Hữu Hòa cũng cho biết, tính đến ngày 31-10, toàn tỉnh đã giải ngân gần 1.560 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 4.438 tỷ đồng, đạt 81,7% so với dự toán Trung ương giao, đạt 75% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Từ đầu năm đến nay, đã có 780 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 70,9% kế hoạch, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng vốn đăng ký 7.362 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng đạt nhiều kết quả. Theo đó, đã thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu học; tiếp tục triển khai nội dung dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”; tổng hợp kết quả sơ bộ về điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2023; kiểm tra, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 ở các địa phương.

Liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, ông Phạm Xuân Điệp-Trưởng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết: "Bên cạnh một số dự án đang vướng về xây dựng giá đất nên chưa thể bàn giao mặt bằng thì các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đang thực hiện thuận lợi, hiện có 4 dự án đã khởi công, Trung tâm Y tế Đức Cơ thì dự kiến trong tháng 12 sẽ hoàn thành; Dự án đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc và mua sắm thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Gia Lai đã triển khai đạt 30% khối lượng, trong tháng 11 sẽ hoàn thành thô 6 tầng của trụ sở làm việc; các dự án sửa chữa 6 hồ đập đã đạt 60% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong tháng 1-2024. Các trạm y tế cũng đã xong đấu thầu và bắt đầu khởi công”.

Vẫn còn hạn chế

Tuy đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, song tổng sản phẩm (GRDP) trong 9 tháng đầu năm của tỉnh chỉ đạt 2,84%, trong khi kế hoạch đề ra là 8,62%; tiến độ giải ngân đạt 36% thuộc nhóm thấp nhất nước; tổng thu cân đối ngân sách giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2022... Bên cạnh đó lĩnh vực y tế bệnh dại xảy ra nhiều với 12 ca, dịch sốt xuất huyết làm chết 2 người; tai nạn giao thông còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp...

Liên quan đến vướng mắc ở một số dự án giao thông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Trung cho hay: Công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp quốc lộ 19 đi qua 7 địa phương, hiện đã 6 địa phương hoàn thành, chỉ còn ở Pleiku đoạn xã An Phú thì đã xây dựng phương án bồi thường nhưng chưa bàn giao. Đối với dự án đường hành lang kinh tế phía Đông đi qua địa phận các huyện Chư Păh-Đak Đoa-Pleiku, trong quá trình triển khai đã phát sinh vấn đề thay đổi hướng tuyến tại địa phận huyện Chư Păh, theo đó đã thay đổi các loại đất, nghĩa là dự toán kinh phí bồi thường đội lên khá cao; hơn nữa, phải cập nhật danh mục thu hồi đất, dự toán đền bù rồi mới trình HĐND thông qua... Một số tuyến đường, dự án có vướng mắc về giá đất, mục đích sử dụng đất, Sở sẽ tiếp tục làm việc với các sở, ngành, địa phương có liên quan để tiếp tục kiểm tra, tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng có một số ý kiến liên quan đến lĩnh vực y tế: “Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, nhưng hiện tại không đáp ứng được yêu cầu. Nên tôi đề nghị các sở, ngành quan tâm, giúp ngành y tế được đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị. Cần khẩn trương tập trung chỉ đạo để kiện toàn, xây dựng vị trí việc làm cho cán bộ, tái cơ cấu Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện tôi thấy vị trí đặt khu xạ trị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh là không đảm bảo yêu cầu chuyên môn, không đảm bảo an toàn phóng xạ, Bệnh viện nên tính toán, điều chỉnh lại vị trí khác. Hiện theo phản ánh, có một số thẻ khám chữa bệnh bị cấp sai, Bảo hiểm xã hội tỉnh phải sửa ngay”.

Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Lộc-Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (gọi tắt là Tổ công tác) cho biết, chương trình công tác đến tháng 10-2023 của UBND tỉnh có 124 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 112 nhiệm vụ; có 4 nhiệm vụ các sở, ngành đã tham mưu UBND tỉnh, hiện UBND tỉnh đang xử lý hồ sơ; có 8 nhiệm vụ chưa hoàn thành thuộc trách nhiệm của Công an tỉnh (1 nhiệm vụ); Sở Nông nghiệp và PTNT (1 nhiệm vụ); Sở Khoa học và Công nghệ (2 nhiệm vụ); Sở Y tế (4 nhiệm vụ).

Tổ trưởng Tổ công tác cũng cho biết, về giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri theo Nghị quyết số 253/NQ-HĐND ngày 7-7-2023 của HĐND tỉnh với 14 kiến nghị, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành, địa phương khẩn trương giải quyết trước ngày 30-9, nhưng chỉ có 2 đơn vị báo cáo đúng thời gian quy định (Sở Công Thương và Sở Giao thông-Vận tải), còn 8 đơn vị báo cáo không đúng thời gian quy định.

Nhiều phần việc thuộc trách nhiệm của một số sở, ngành chưa đảm bảo yêu cầu, như Sở Tài chính đề xuất điều chỉnh dự toán ngân sách của một số đơn vị dự toán cấp tỉnh và địa phương cấp dưới chưa đảm bảo đủ các căn cứ để xử lý; Sở Y tế nhiều lần xin gia hạn thời gian báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, chất lượng tham mưu không đạt; Sở Tài nguyên và Môi trường chậm thống kê danh sách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn trên đất quy hoạch lâm nghiệp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa chủ động trong tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai kịp thời các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết...

Đề cao kỷ luật, kỷ cương

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2023. Theo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế: “Sở Kế hoạch và Đầu tư phải rà soát các dự án chuyển tiếp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tránh để cắt vốn; đồng thời cố gắng sớm hoàn thiện Quy hoạch tỉnh, Sở Xây dựng phối hợp với các sở liên quan rà soát lại công tác quy hoạch vùng, quy hoạch chung để tập trung nguồn lực hoàn thiện quy hoạch. Các đơn vị khi triển khai dự án cần đặt ra tiến độ, làm theo tiến độ thì mới đảm bảo tiến độ hoàn thành, không được nói chung chung. Trong công tác phối hợp, đề nghị các sở, ngành phải thể hiện được quan điểm, chính kiến của mình”.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: Các sở, ngành, đơn vị rút kinh nghiệm từ những tồn tại, hạn chế đã nêu. Tổ công tác của UBND tỉnh tiếp tục tập trung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2023; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đặc biệt là với các đơn vị, địa phương có kết quả giải ngân tốt; đề cao kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư, nhất là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương chủ động đề xuất UBND tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành địa phương tổ chức thành công Tuần Văn hoá-Du lịch Gia Lai năm 2023, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa...

“Về Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh để trình xin ý kiến Hội đồng thẩm định (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho ý kiến lần 2; phân công người bám sát, đôn đốc Hội đồng cho ý kiến để hoàn chỉnh, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2023”-Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh.