Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030

(GLO)- Đến thời điểm này, tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản của TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đạt tương đối thấp. Nguyên nhân là do gặp nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư hoặc vấn đề đất đắp phục vụ các dự án. Theo đó, trong thời gian còn lại của năm 2023, thành phố quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án theo kế hoạch đã đề ra.

(GLO)- Sáng 27-9, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện đã ký kết Kế hoạch phối hợp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng ni, phật tử tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026.