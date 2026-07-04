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Khai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo những định hướng quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng là Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên cả nước; đại diện các tập đoàn kinh tế lớn.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2026 trong bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, xuất hiện nhiều vấn đề mới rất phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; rủi ro về địa chính trị, an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu gia tăng.

Đặc biệt, xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn thương mại và chuỗi cung ứng, tác động hết sức tiêu cực đến an ninh, sụt giảm thương mại toàn cầu và triển vọng tăng trưởng, gây bất ổn vĩ mô, gia tăng áp lực lạm phát, dẫn đến điều chỉnh chính sách của các nước, đối tác lớn như tăng cường bảo hộ, dịch chuyển chuỗi cung ứng và đầu tư, càng làm cho thương mại toàn cầu và tăng trưởng ngày càng bất ổn.

Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi từ niềm tin, khí thế mới sau thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, cùng áp lực lớn về bảo đảm ổn định vĩ mô, đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế để bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng nhấn mạnh thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là có sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự tin tưởng, chung sức, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, vừa giải quyết công việc thường xuyên, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả với những vấn đề đột xuất, phát sinh, vừa tập trung triển khai các nhiệm vụ chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chính vì vậy, theo Thủ tướng, tình hình kinh tế-xã hội tháng 6, quý 2 và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến khá tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, quý sau tốt hơn quý trước, tạo đà, tạo lực hoàn thành các nhiệm vụ cả năm.

Gợi mở những vấn đề cần thảo luận trên cơ sở những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế cũng như phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp được nêu cụ thể tại các báo cáo, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá kỹ bối cảnh, tình hình những tháng đầu năm 2026, dự báo tình hình sắp tới, đề xuất các giải pháp chính sách tổng thể, toàn diện.

Đặc biệt, phải đánh giá xem những kết quả đạt được đã đúng tiềm năng, nguồn lực đang có hay chưa và liệu chúng ta có thể làm tốt hơn không.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng lưu ý phải phân tích kỹ lưỡng những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, kết quả triển khai Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 với các nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các địa phương.

Đồng thời, thảo luận về những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó cần chú trọng xem về thể chế thì những nội dung nào cần tiếp tục đột phá, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững, khơi thông các nguồn lực; cũng như thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Các đại biểu tham dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo chương trình, Hội nghị sẽ thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và quý 2/2026; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026; về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027.

Sau phần thảo luận của các đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo những định hướng quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

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