Khách hàng hưởng lợi ích kép

Tin liên quan Công ty Điện lực Gia Lai: Vì sự hài lòng của khách hàng

Ông Võ Công Hiền-cán bộ phụ trách truyền thông Công ty Điện lực Gia Lai-cho biết: Trong quá trình vận hành, do tác động của thời tiết hoặc vì lưới điện vận hành lâu năm nhưng không được bảo dưỡng thường xuyên nên gây ra những sự cố không mong muốn trên đường dây, TBA thuộc sở hữu của khách hàng. Để nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như đảm bảo nguồn điện ổn định, các điện lực trực thuộc đã chủ động thông tin chi tiết về những lợi ích cũng như sự cần thiết khi sử dụng dịch vụ thuê bao quản lý vận hành đường dây và TBA do Công ty cung cấp. “Khi sử dụng dịch vụ này, đường dây và TBA của khách hàng sẽ được quản lý vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo đúng quy trình, quy định. Thông qua kiểm tra, ngành kịp thời phát hiện các mối nguy tiềm ẩn, từ đó có phương án xử lý phù hợp nhằm đảm bảo an toàn về tài sản cho khách hàng”-ông Hiền cho hay.

Nói về điều này, ông Trần Như Thọ-Phó Giám đốc Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (thị xã An Khê) cho biết: “Công ty đang sử dụng điện qua 7 TBA với tổng công suất 4.857 kVA. Hàng tháng, đơn vị sử dụng khoảng 1,2 triệu kWh điện, tương đương với hơn 3 tỷ đồng. Điện lực Mang Yang thường xuyên làm việc với chúng tôi về tình hình sản xuất, đồng thời tiến hành kiểm tra định kỳ các thiết bị để đảm bảo dòng điện an toàn, liên tục, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Còn ông Trình Văn Nhị-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tiến Tường (huyện Kbang) thì chia sẻ: “Trước đây, việc sửa chữa, bảo dưỡng đường dây và TBA mất khá nhiều thời gian. Từ ngày Điện lực Kbang quản lý vận hành, tôi thấy yên tâm hơn hẳn. Định kỳ hàng tháng có nhân viên đến kiểm tra, thông báo các khiếm khuyết cần khắc phục, sửa chữa, các thiết bị đến kỳ hạn phải kiểm định để đảm bảo an toàn vận hành”.

Thông tin về công tác quản lý trên địa bàn, ông Ngô Văn Toàn-Giám đốc Điện lực Kbang-cho hay: “Tính đến cuối năm 2022, đơn vị đã ký hợp đồng thuê bao quản lý vận hành với 40 khách hàng, chiếm 95,2% số khách hàng có TBA. Theo hợp đồng đã ký kết, định kỳ hàng tháng, đơn vị tiến hành kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng các TBA chuyên dùng; kịp thời thông báo các khiếm khuyết (nếu có) để khách hàng bố trí lịch sản xuất kinh doanh khi xử lý nguy cơ tiềm ẩn về sự cố. Chúng tôi luôn nỗ lực giảm thiểu thời gian ngừng cung cấp điện, tránh thiệt hại trong sản xuất kinh doanh cho khách hàng”.

Điện lực Phú Thiện hiện quản lý 167,3 km đường dây 22 kV và 261,4 km đường dây 0,4 kV với 159 TBA; trong đó có 45 TBA và 28,8 km đường dây 22 kV là tài sản của khách hàng. Ông Nguyễn Công Nguyện-Trưởng phòng Kinh doanh (Điện lực Phú Thiện) chia sẻ: “Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như nhận thấy rõ lợi ích thiết thực do ngành điện mang lại, đến nay, 30 khách hàng ký hợp đồng với đơn vị và được cung cấp các dịch vụ tốt nhất góp phần đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống lưới điện”.

Hiện tại, Công ty Điện lực Gia Lai quản lý vận hành 27 TBA 110 kV với tổng dung lượng 1.253 MVA; 13 TBA trung gian với tổng dung lượng 72,5 MVA; gần 5.530 TBA phân phối với tổng dung lượng khoảng 1.478 MVA, cấp điện cho 17 huyện, thị xã, thành phố và nước bạn Campuchia. Với hàng ngàn khách hàng ký hợp đồng thuê bao quản lý vận hành đường dây và TBA, Công ty đã kịp thời ngăn ngừa các sự cố có thể xảy ra, không để ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện. Điều này đã đem lại lợi ích kép cho khách hàng khi vừa kéo dài tuổi thọ đường dây và TBA, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.