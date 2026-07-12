Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Khắc phục hậu quả tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng ở Phú Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

lat-ca-no.jpg
Nạn nhân vụ tai nạn được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện trên đảo Phú Quốc. Ảnh: TTXVN

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Công điện nêu: Vào khoảng 13 giờ ngày 11/7/2026, tại vùng biển cách Hòn Mây Rút Ngoài, An Thới (Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khoảng 200m đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng.

Ca nô chở khách số hiệu AG-26751, chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ và 3 thuyền viên (gồm 1 người điều khiển, 1 thợ máy và 1 nhân viên) cùng 1 hướng dẫn viên, trên hành trình từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới đã bị lật. Hậu quả, đến 15 giờ ngày 11/7/2026, vụ tai nạn đã làm 15 người tử vong.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo đến người bị nạn và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh An Giang và lực lượng Công an, y tế, cảnh sát biển, lực lượng biên phòng... tới hiện trường để tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân, du khách; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Trực tiếp chủ trì làm việc với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập nếu có; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan tới vụ tai nạn giao thông nêu trên; làm căn cứ để tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới.

Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh An Giang và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại khu vực xảy ra tai nạn và các khu vực có điều kiện tương tự; tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, điều kiện của người điều khiển phương tiện và việc tổ chức đưa, đón khách; kịp thời khắc phục các bất cập, nguy cơ mất an toàn nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự.

Bộ Ngoại giao khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các cơ quan để kịp thời thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và xử lý các vấn đề liên quan đến công dân Ấn Độ./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhiều hộ dân đồng thuận ký lại hợp đồng nhận khoán

Gỡ “nút thắt” tại Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai: Từ đối thoại đến đồng thuận

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sau cuộc đối thoại do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì, việc giải quyết những vướng mắc kéo dài nhiều năm tại Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai đã  chuyển biến tích cực. Nhiều hộ dân đồng thuận ký lại hợp đồng nhận khoán, mở ra hy vọng sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và pháp luật

Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật

Chính trị

Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã ban hành Thông báo số 01-TB/BCĐTW ngày 6/7 về Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Ðiểm tựa yêu thương của học sinh mồ côi

Ðiểm tựa yêu thương của học sinh mồ côi

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng vũ trang tỉnh nhận đỡ đầu nhiều học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự đồng hành cả về vật chất lẫn tinh thần giúp các em tiếp tục đến trường, vững tin trên hành trình trưởng thành.

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Cuộc vận động đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân đã thay đổi tập quán sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết tiết kiệm, chủ động phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Xã Ia Le thu ngân sách vượt kế hoạch năm 2026

Xã Ia Le thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Tin tức

(GLO)- Ngày 7-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, kết quả thu ngân sách của xã đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

Tin tức

(GLO)- Chiều 7-7, UBND tỉnh Gia Lai, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Thượng Hải (Trung Quốc) và Liên hiệp Hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Thượng Hải.

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Trong 9 tổ chức Đảng vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025, Đảng bộ xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) là điểm sáng với những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và cải cách hành chính.

null