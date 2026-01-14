Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Israel chấm dứt quan hệ với 3 cơ quan Liên hợp quốc

H.M (Theo TTXVN, Quân đội nhân dân)

(GLO)- Ngày 13-1, Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố nước này sẽ ngay lập tức chấm dứt mọi liên hệ với 3 cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) cùng các tổ chức liên quan.

Động thái này được Israel đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-1 đã ký sắc lệnh hành pháp, rút Mỹ khỏi 66 tổ chức, cơ quan và ủy ban quốc tế.

lhq-140126.jpg
Một phiên họp Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Cụ thể, trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Israel, cơ quan này cho biết Ngoại trưởng Gideon Sa'ar đã yêu cầu chấm dứt ngay lập tức quan hệ với Liên minh các nền văn minh của LHQ (UNAOC), UN - Energy (cơ chế liên ngành trong hệ thống LHQ liên quan đến năng lượng) và Diễn đàn Toàn cầu về Di cư và Phát triển (GFMD). Lý do dẫn cáo buộc các cơ quan này có định kiến đối với Israel.

Ngoài ra, ông Sa'ar cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao Israel xem xét khả năng tiếp tục hay chấm dứt hợp tác với các tổ chức quốc tế khác. Tuy nhiên, ông không nêu rõ động thái này liệu có ảnh hưởng đến mức độ tham gia tổng thể của Israel trong hệ thống các cơ quan và tổ chức của LHQ hay không.

Theo Bộ Ngoại giao Israel, nước này đã chấm dứt quan hệ với 4 tổ chức, bao gồm Văn phòng Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về Trẻ em và Xung đột vũ trang, Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women), Hội nghị LHQ về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) và Ủy ban Kinh tế - Xã hội LHQ về Tây Á (ESCWA).

Năm ngoái, Israel đã chính thức chấm dứt quan hệ với Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA). Các quan chức LHQ và tổ chức nhân đạo cảnh báo rằng động thái này có thể gây ra những hệ quả nghiêm trọng đối với người Palestine, vốn phụ thuộc vào UNRWA để có cơ hội tiếp cận lương thực, chăm sóc y tế và giáo dục.

