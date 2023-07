Ia Grai: Xác minh, làm rõ đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Sê San

Chiều 2-7, thông tin từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai, hiện đơn vị đang phối hợp với Công an huyện hướng dẫn UBND xã Ia Khai xác minh, tạm giữ phương tiện, tang vật vi phạm, lập hồ sơ xử lý vi phạm trình UBND huyện để xử lý các đối tượng khai thác, tập kết, vận chuyển cát trái phép tại khu vực sông Sê San (thuộc xã Ia Khai).

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 28-6, nhận được tin báo của Ban Nhân dân làng Yom về việc có tàu hút cát tại khu vực bờ sông Sê San (đoạn thuộc bến tàu làng Yom), xã Ia Khai đã tổ chức đoàn kiểm tra do bà Nguyễn Mai Lương-Chủ tịch UBND xã Ia Khai chủ trì. Tại đây, đoàn đã bắt quả tang 1 tàu hút cát trái phép do các đối tượng: Phan Minh Tuấn (SN 1977, trú tại xã Ia Krai, huyện Ia Grai), Cao Văn Tuyến (SN 1998) và Nông Văn Minh (SN 1992, cùng trú tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) thực hiện. Qua làm việc, các đối tượng không cung cấp được giấy tờ liên quan; đối tượng Cao Văn Tuyến khai nhận việc khai thác cát cho ông Nguyễn Văn Hải (trú tại làng Jrăng Blo, xã Ia Khai) để chở về bãi tập kết bến làng Ếch (xã Ia Khai). Theo đó, UBND xã đã đưa tàu cát về bến làng Yom, yêu cầu dừng mọi hoạt động và giao cho lực lượng Công an xã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã tạm giữ phương tiện.

Tiếp đó, vào lúc 10 giờ ngày 28-6, đoàn tiếp tục kiểm tra và phát hiện thêm 1 tàu sà lan chở cát do ông Thẩm Văn Toản (SN 1983) và ông Lê Minh Hè (SN 1988, cùng trú tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển đang lưu thông trên sông Sê San thuộc ranh giới làng Yom hướng về bãi tập kết bến làng Ếch (xã Ia Khai). Trên tàu có khoảng 30 m3 cát. Các đối tượng khai nhận hút cát từ địa phận tỉnh Kon Tum và vận chuyển sang địa phận tỉnh Gia Lai. Tại đây, cả 2 đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc của số cát nói trên. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ tàu sà lan và 30 m3 cát để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, trước đó, qua nắm bắt thông tin từ cơ sở, lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện Ia Grai cũng đã tổ chức đoàn đi kiểm tra khu vực giáp ranh trên sông Sê San và giao cho cơ quan chức năng, UBND xã Ia Khai, Ia O kiểm tra, mật phục bắt giữ các đối tượng khai thác, vận chuyển cát trái phép tại khu vực này.

Ngoài ra, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, vào ngày 18-5, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh) đã phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc huyện Ia Grai kiểm tra, bắt giữ 2 tàu chở cát đang neo đậu tại bến làng Ếch (xã Ia Khai). Hiện tại, cơ quan chức năng đang tạm giữ phương tiện và tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.