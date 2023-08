Ia Grai và Chư Sê khen thưởng 30 tập thể, cá nhân có thành tích trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi là CSGT tỉnh Vĩnh Phúc Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Q.Long Biên lúc đầu khai báo quanh co. Sau khi củng cố hồ sơ tố tụng, Công an TP.Hà Nội mới xác định Trung là cán bộ công an.

Bắt tạm giam đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài (GLO)- Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Âu Thị Mạnh (SN 1984, trú tại thôn 17, xã Kim Phú, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.



Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho 40 học viên (GLO)- Trong 4 ngày (từ 14 đến 17-8), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng chữa cháy cơ sở thuộc Công ty Điện lực Gia Lai và Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Hân Nam.

Cha lái ô tô về nhà, vô tình cán con gái 2 tuổi tử vong (GLO)- Đi làm về, người cha lái ô tô vào nhà, vô tình cán trúng con gái 2 tuổi đang chơi trước sân khiến bé bị thương nặng, tử vong trên đường đến bệnh viện.



Tạm đình chỉ công tác đối với ông Võ Đình Sớm (GLO)- Ông Nguyễn Văn Linh-Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết: ngày 16-8, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phạm Duy Lam ký Quyết định số 243/QĐ-TA về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Võ Đình Sớm-thẩm phán trung cấp, Tòa án nhân dân tỉnh.

Cựu kế toán trường THCS cho bạn và chị ruột vào danh sách nhận lương, tham ô hơn 7 tỉ đồng Ngày 16.8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo Nguyễn Ngọc Mai Phương (39 tuổi, cựu kế toán trưởng) 8 năm tù về tội “tham ô tài sản” xảy ra tại Trường THCS Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức, TPHCM).

Ia Mơr: Người dân giao nộp 14 khẩu súng tự chế để đổi lấy vở, bút cho học sinh (GLO)- Ngày 14-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Mơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí khác.

Công an Pleiku tìm người bị hại liên quan đến làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức (GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang điều tra, xác minh vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2022 tại TP. Pleiku”.

4 gã 'choai choai' dùng súng nhựa cướp tài sản của phụ nữ Để thực hiện các vụ cướp tài sản, 4 thiếu niên di chuyển bằng xe máy, mang theo bình xịt hơi cay, có khi còn dùng súng nhựa.

Khởi tố thẩm phán Võ Đình Sớm nhận hối lộ 500 triệu đồng (GLO)- Ngày 15-8, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Võ Đình Sớm-thẩm phán trung cấp, Chánh tòa Tòa Kinh tế (Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội nhận hối lộ.

Quân khu 5 giao nhiệm vụ tham gia Hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023 (GLO)- Chiều 14-8, tại Lữ đoàn Công binh 280 (phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quân khu 5 tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ chuẩn bị tham gia Hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023. Thiếu tướng Cao Phi Hùng-Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Chư Pưh: 220 triệu đồng tạm ứng bồi thường cho các nạn nhân CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (GLO)- Chiều 14-8, Công ty Bảo hiểm BSH Gia Lai đã phối hợp với chủ xe 81H-027.60 và đại diện Học Viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tổ chức thăm viếng các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Chư Pưh vào chiều 12-8.

Đức Cơ đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ cơ sở (GLO)- Từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) được kéo giảm cả 3 chỉ số so với cùng kỳ năm 2022. Phát huy kết quả đạt được, các cấp chính quyền và ngành chức năng địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hé lộ vụ án thẩm phán ra giá đưa 500 triệu đồng sẽ cho thắng kiện Thẩm phán Võ Đình Sớm vừa bị bắt liên quan đến việc giải quyết vụ án tranh chấp đất đai rất giá trị ở khu vực đường Lê Văn Sỹ (phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai) với diện tích hơn 3.585m2.

Đấu tranh ngăn chặn thông tin giả trên không gian mạng (GLO)- Việc đăng tải, chia sẻ thông tin giả, sai sự thật trên không gian mạng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nhiễu loạn thông tin, hoang mang trong cộng đồng. Để ngăn chặn tình trạng này, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Bắt giam nghịch tử bạo hành mẹ già 81 tuổi Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam ông T.V.P (54 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) để điều tra hành vi ngược đãi mẹ ruột.

Tạm giam đối tượng cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép (GLO)- Từ Văn Luyện (SN 1997, trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bị bắt tạm giam vì đã đưa đón và bố trí cho 8 người Trung Quốc lưu trú tại Việt Nam không có giấy tờ hợp pháp.



