Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn tới truy sát nhau. Trên đường bỏ chạy, xe máy chở hai thanh niên tông vào xe máy khác chở 3 người, hậu quả làm 2 người chết, 3 người bị thương nặng.

Từ ngày 1.6.2024 tới đây, Thông tư mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành bổ sung một số trường hợp thu hồi giấy phép lái xe, trong đó có trường hợp cho người khác mượn bằng lái xe.

(GLO)- Chiều 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyên chủ tịch UBND xã và kế toán 1 xã ở Bạc Liêu để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

(GLO)- Sáng 5-4, tại bãi rác xã Nghĩa An, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức tiêu hủy 2 cá thể khỉ vàng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm, nhóm IIB, đã chết. Đây là tang vật mà Hạt Kiểm lâm huyện đã tạm giữ trong vụ mua lâm sản trái pháp luật trước đó.

Ngày 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Quyết (41 tuổi, trú xã Cư DliêM’nông, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

(GLO)- Chiều 4-4, lãnh đạo Công an tỉnh đã thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an huyện Ia Pa, Công an huyện Kông Chro 10 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong việc phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Đinh I Ô để điều tra về hành vi hiếp dâm, giết người.