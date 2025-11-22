Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Ô tô va chạm xe máy cùng chiều, 1 người tử vong tại chỗ

(GLO)- Trưa 22-11, một chiếc ô tô lưu thông trên tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã va chạm với xe máy đi cùng chiều khiến người ngồi sau xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày tại Km 27+770 trên tuyến tránh đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận làng B, xã Gào.

hien-truong-vu-tai-nan-khien-ong-b-tu-vong-anh-hoang-nam.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến ông B. tử vong. Ảnh: Hoàng Nam

Lúc này, anh N.V.T. (SN 1995, trú tại tỉnh Vĩnh Long) điều khiển ô tô BKS 71A-220.xx lưu thông trên đường tránh theo hướng từ xã Gào đi xã Bàu Cạn. Khi đến địa điểm trên, xe ô tô BKS 71A-220.xx đã va chạm với xe máy BKS 81B1-825.xx do K.S. (SN 2011) điều khiển chở theo ông R.C.B. (SN 1962, cùng trú tại làng B, xã Gào) lưu thông phía trước cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến ông B. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Cảnh sát Giao thông và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7-Gia Lai khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

