(GLO)- Sáng 10-1, Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với Trịnh Trọng Nghĩa (SN 1999, trú tại thôn 4, xã An Thành) và Phạm Tấn Nghĩa (SN 2005, trú tại thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Đak Pơ) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

(GLO)- Ngày 9-1, Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024.

(GLO)- Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ án sai phạm mua sắm vật tư, thiết bị trường học tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thị xã An Khê.