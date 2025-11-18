Gia Lai: 12 năm tù cho “nữ quái” lừa đảo gần 1,2 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 18-11, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Nghĩa (SN 1994, trú tại xã Chư Prông) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra xác định: Nghĩa không có nghề nghiệp ổn định và lâm vào tình trạng nợ tiền nhiều người, nên đã nảy sinh ý định lừa đảo để kiếm tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Bị cáo Nghĩa đã bị tuyên phạt 12 năm tù. Ảnh: Thái Nguyên

Cuối năm 2021, Nghĩa cùng chị T.T.T. (SN 1991, trú tại phường Diên Hồng) quen nhau khi cùng sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Sau đó, Nghĩa đã nhiều lần hỏi vay tiền của chị T. để buôn bán, tiêu xài. Ban đầu, Nghĩa trả gốc và lãi sòng phẳng nhằm tạo lòng tin của chị T.

Từ tháng 3 đến tháng 6-2022, Nghĩa đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, có góp tiền chơi hụi, góp vốn đầu tư mua bán chanh dây, làm chị T. tin là thật nên đã cho Nghĩa vay nhiều lần với số tiền gần 950 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tháng 3-2022, chị M.T.H.M. (SN 1997, trú tại xã Chư Prông) tâm sự với Nghĩa về việc sẽ thi tuyển công chức vào Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Prông (cũ). Thấy vậy, Nghĩa đã “nổ” với chị M. rằng mình có quan hệ với người có chức vụ, quyền hạn có khả năng lo cho chị M. trúng tuyển công chức với giá 350 triệu đồng.

Để lừa chị M., Nghĩa đã lập một tài khoản Zalo tên “Bạn Vân” rồi nhắn tin cho chính tài khoản của Nghĩa thể hiện rằng đã Nghĩa đã xin việc giúp Vân. Tưởng sự việc này có thật, chị M. đã đưa cho Nghĩa 250 triệu đồng để chạy xin việc, khi có quyết định trúng tuyển sẽ giao nốt số tiền còn lại.

Sau khi nhận tiền của chị T. và chị M., Nghĩa đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân; các bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng đến cơ quan Công an.