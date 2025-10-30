Tìm các nạn nhân bị đối tượng Cao Huỳnh Thương lừa đảo 1,7 tỷ đồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đang điều tra, xác minh vụ án hình sự Cao Huỳnh Thương can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 7 đến tháng 8-2019 tại tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 512 ngày 8-9-2025.

Kết quả điều tra xác định: Từ tháng 7 đến tháng 8-2019, Cao Huỳnh Thương (SN 1988, trú 1103/6 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 4, phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; nay là phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đưa ra thông tin gian dối cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, thỏa thuận lãi suất cao, thời hạn trả nợ ngắn để vay của nhiều người với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng.

Sau khi vay, Thương không làm đáo hạn ngân hàng, mà chiếm đoạt sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết số tiền nêu trên.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là bị hại có liên quan đến việc bị Cao Huỳnh Thương dùng thủ đoạn nêu trên chiếm đoạt tiền mà chưa viết đơn tố cáo thì làm đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai để được giải quyết (địa chỉ: số 144, đường Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; điện thoại: 069.434.9334 hoặc Điều tra viên Trần Đình Nhật, điện thoại: 09325.12568) để được giải quyết.