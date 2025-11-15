Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tự ý hủy hoại hơn 2.400 m2 khoai lang của người khác, một đối tượng bị bắt tạm giam

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 15-11, Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Tài Vụ (SN 1977, trú tại thôn Ia Peng, xã Phú Thiện) về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, ngày 9-9, tại cánh đồng thôn Ia Peng (xã Phú Thiện), Phạm Tài Vụ đã sử dụng máy băm hủy hoại 2.400 m2 đất trồng khoai lang đang chuẩn bị thu hoạch của chị Đinh Thị Nga (SN 1985, trú tại làng Pan, xã Chư Sê).

Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Tài Vụ (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: ĐVCC

Được biết, chị Đinh Thị Nga thuê đất của Phạm Tài Vụ để trồng khoai lang. Vụ nhiều lần yêu cầu chị Nga thu hoạch để trả lại đất để mình canh tác. Tuy nhiên, do điều kiện mưa gió nên chị Nga chưa kịp thu hoạch khoai lang. Dù chưa được sự đồng ý của chị Nga, Vụ đã tự ý cho nhân công lái máy băm hủy hoại diện tích khoai lang trên.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Phú Thiện đã tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Phạm Tài Vụ.

