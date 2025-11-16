Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chưa có cơ sở khẳng định kiểm lâm địa bàn Phú Thiện "tiếp tay" vụ trục vớt gỗ tại sông Ayun

MINH PHƯƠNG
(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh vụ việc đào bới, trục vớt gỗ tại bờ sông Ayun, xã Phú Thiện.

g3.jpg
Qua kết quả xác minh ban đầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định chưa có cơ sở kết luận đối với nghi vấn "tiếp tay" hoặc đề nghị "bỏ qua vụ việc" của kiểm lâm địa bàn. Ảnh: Minh Phương

Đáng chú ý, kết luận sau kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định chưa có cơ sở xác định kiểm lâm phụ trách địa bàn có tham gia hoặc dấu hiệu tiếp tay cho các đối tượng đào bới, trục vớt gỗ trái phép bên sông Ayun.

Qua xác minh, ông T.V. N. (kiểm lâm viên phụ trách địa bàn) đã thực hiện đúng vai trò, chức trách, nhiệm vụ trong quá trình xử lý vụ việc. Do đó, thông tin nghi vấn kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Phú Thiện có sự tham gia hoặc dấu hiệu tiếp tay cho các đối tượng đào bới, trục vớt gỗ tại khu vực bờ sông Ayun là chưa có cơ sở.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được đối tượng thực hiện hành vi đào bới, trục vớt gỗ. UBND xã Phú Thiện đang tiếp tục chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với lực lượng chức năng, cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh, tham mưu xử lý theo quy định.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp với UBND xã Phú Thiện và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xác minh, xử lý vụ việc đào bới, trục vớt gỗ theo đúng quy định pháp luật.

g5.jpg
Hiện trường vụ đào bới, trục vớt gỗ trái phép tại làng Kual, xã Phú Thiện. Ảnh: Minh Phương

Đồng thời, Sở sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin phản ánh của báo chí về nội dung kiểm lâm địa bàn xã Phú Thiện đã biết thông tin vụ việc và đề nghị phóng viên “bỏ qua”, xử lý “nhẹ nhàng cho hợp lý”; nghi vấn có dấu hiệu tiếp tay của kiểm lâm phụ trách địa bàn cho các đối tượng đào bới, trục vớt gỗ trái phép; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của kiểm lâm phụ trách địa bàn (nếu có).

Mặt khác, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Phú Thiện xử lý theo quy định đối với tài sản bị vùi lấp; đồng thời xác minh đối tượng thực hiện việc đào bới gỗ; làm rõ nguyên nhân vì sao vụ việc không phát hiện kịp thời trong khi người dân và các cơ quan truyền thông phản ánh.

Dư luận cho rằng việc đào bới bờ sông để trục vớt gỗ diễn ra cả ngày lẫn đêm, được camera ghi lại quá trình vận hành 2 máy múc và gỗ đã vận chuyển ra khỏi hiện trường nhưng đến nay các cơ quan chức năng lại không xác định được ai là người thực hiện.

Bên cạnh đó, hành vi hủy hoại bờ sông cũng chưa được điều tra, làm rõ, trong khi địa phương đã lấp kín khu vực bờ sông bị đào bới.

