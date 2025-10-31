Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phú Thiện:

Giao Công an xã Phú Thiện xác minh làm rõ vụ đào bới bờ sông khai thác gỗ

MINH PHƯƠNG
(GLO)- Ngày 30-10, ông Nguyễn Anh Tuấn-Chủ tịch UBND xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết: UBND xã đã có văn bản chỉ đạo Phòng Kinh tế, Công an xã và lực lượng Kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc đào bới sông Ayun để khai thác gỗ.

g5.jpg
Hiện trường vụ đào bới bờ sông Ayun, đoạn qua làng Kual (xã Phú Thiện) để khai thác gỗ trái phép. Ảnh: Minh Phương

Theo đó, lãnh đạo UBND xã Phú Thiện yêu cầu các đơn vị liên quan phải xác định rõ nguồn gốc, chủng loại gỗ, đối tượng khai thác, giá trị thiệt hại và ảnh hưởng liên quan; đồng thời, đề xuất hướng xử lý.

Mặt khác, Công an xã Phú Thiện phối hợp với Phòng Kinh tế, lực lượng Kiểm lâm kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng Kinh tế xã Phú Thiện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh tại hiện trường và báo cáo kết quả bước đầu.

Cụ thể, tại hiện trường khu vực bờ sông Ayun phát hiện 1 gốc, thân cây lớn nhưng do nước lớn, chảy xiết nên chưa đưa lên được. Cách vị trí đào bới khoảng 500 m, phát hiện 1 khúc gỗ tròn đường kính 1,02 m, chiều dài 4,25 m. Ngoài ra, tại làng Kte Lớn A, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 gốc cây lớn nằm gần khu dân cư, khối lượng ước tính 3 tấn.

Hiện số gỗ này đã được vận chuyển về kho bãi của Hạt Kiểm lâm khu vực Ayun Pa để quản lý, chờ kết quả xác minh.

go-1.jpg
Một phần cây gỗ được đưa về trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Phú Thiện (cũ) quản lý, chờ kết quả xác minh. Ảnh: M.K

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế xã Phú Thiện, 1 khúc gỗ và 2 gốc cây trên đã bị ngâm nước lâu ngày, không có dấu hiệu mới cưa xẻ, ban đầu xác định là gỗ dầu.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện người trông coi hoặc phương tiện liên quan tại hiện trường, không xác định được chủ sở hữu.

Như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phản ánh: Tại khu vực bờ sông Ayun (đoạn qua làng Kual) bị sạt lở, lộ ra 1 thân cây gỗ lớn. Nắm bắt cơ hội này, một nhóm người ở xã Phú Thiện đã đưa máy múc đến đào bới bờ sông nhằm khai thác số gỗ nói trên.

Khi sự việc bị bại lộ, nhóm người này đã thu dọn hiện trường và đưa phương tiện rời khỏi khu vực khai thác.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai xác minh, làm rõ vụ việc đào bới bờ sông, trục vớt gỗ; đồng thời, làm rõ các thiệt hại, ảnh hưởng liên quan để xử lý theo quy định.

