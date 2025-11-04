Gia Lai: Yêu cầu kiểm tra, làm rõ vụ đào bới bờ sông Ayun trục vớt gỗ

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản giao Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, làm rõ vụ việc “xẻ thịt” bờ sông Ayun để khai thác gỗ trái phép mà Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phản ánh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra vụ khai thác gỗ trái phép trên bờ sông Ayun (xã Phú Thiện). Ảnh: Minh Phương

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm Gia Lai được giao chủ trì, phối hợp với Chi cục Thủy lợi, UBND xã Phú Thiện và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin về việc người dân đào bới, trục vớt gỗ tại khu vực bờ sông Ayun (làng Kual, xã Phú Thiện).

Kết quả kiểm tra, xác minh phải được báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 6-11 để theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, UBND xã Phú Thiện đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Gia Lai liên quan đến nội dung vụ việc. Kết quả kiểm tra hiện trường tại thôn Plei Kual cho thấy ở khu vực bờ sông Ayun còn 1 cây gỗ lớn bị chôn vùi.

Cách đó khoảng 500 m, lực lượng chức năng phát hiện thêm một khúc gỗ tròn có đường kính hơn 1 m, dài trên 4,2 m; tại thôn Kte lớn A còn phát hiện một phần gốc cây với khối lượng ước tính khoảng 3 tấn.

Ủy ban nhân dân xã Phú Thiện đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn để xác minh, làm rõ số gỗ trên là lâm sản hay tài sản chôn giấu, bị vùi lấp theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP ngày 1-4-2025 về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản thuộc diện này.

Một khúc gỗ được phát hiện trong rẫy bắp của người dân mà nhóm người khai thác chưa kịp tẩu tán. Ảnh: Minh Phương

Cùng với đó, UBND xã Phú Thiện cũng yêu cầu Phòng Kinh tế xã tiếp tục phối hợp với lượng chức năng tiến hành xác minh vụ việc, tham mưu xử lý theo quy định.

Theo báo cáo trên, vị trí bờ sông Ayun bị đào bới để khai thác cây gỗ đã bị lấp lại, trong khi mức độ hư hại bờ sông Ayun chưa được đánh giá, làm rõ; chưa xác định đối tượng khai thác, giá trị thiệt hại cũng như phương tiện liên quan.

Như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phản ánh, tại khu vực bờ sông Ayun đoạn qua làng Kual bị sạt lở, lộ ra một thân cây gỗ lớn.

Trong các ngày 27 và 28-10, một nhóm người ở xã Phú Thiện đã huy động 2 xe múc đến đào bới, phá nát bờ sông để khai thác cây gỗ này.

Việc đào bới đã phá hủy nghiêm trọng một đoạn dài bờ sông, ảnh hưởng đến ruộng lúa và hoa màu của người dân.