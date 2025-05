Hệ thống Tiêm chủng VNVC triển khai tiêm vắc xin phòng 20 chủng phế cầu đầu tiên tại Việt Nam

Theo đó tại Gia Lai, 2 đơn vị Trung tâm tiêm chủng VNVC Pleiku và Trung tâm tiêm chủng VNVC An Khê cũng triển khai tiêm loại vắc xin này cho các khách hàng có nhu cầu.

Khách hàng tiêm vắc xin phế cầu 20 tại Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC. Ảnh: ĐVCC

Được biết, vắc xin phế cầu 20 dành cho người từ 18 tuổi trở lên, trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục mở rộng cơ hội sử dụng cho trẻ em. Vắc xin phế cầu 20 do Tập đoàn Dược phẩm Pfizer (Mỹ) sản xuất giúp phòng hiệu quả 20 chủng vi khuẩn phế cầu là 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F gây ra nhiều bệnh phế cầu xâm lấn (viêm phổi nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết) và các bệnh lý phế cầu không xâm lấn (viêm phổi, viêm tai giữa, viêm xoang…).

Vắc xin này hiện đã được sử dụng tại gần 50 quốc gia trên thế giới, bao gồm các nước phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Úc… cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do phế cầu ở người lớn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính có khoảng 1,6 triệu trẻ em và người lớn tử vong do phế cầu trên toàn cầu mỗi năm. Đây cũng là tác nhân gây nhiễm trùng đường hô hấp dưới (LRTI) như viêm tiểu phế quản, viêm phế quản, viêm phổi,...với tỷ lệ tử vong cao nhất. Theo Nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu vào năm 2021, ước tính có 97,9 triệu ca nhiễm trùng đường hô hấp dưới do phế cầu và 505.000 ca tử vong, tương đương cứ 1 phút lại có 1 người tử vong.

Nguy cơ mắc bệnh phế cầu khuẩn xâm lấn ở người lớn tăng theo tuổi tác và bệnh lý mạn tính đi kèm như ung thư, tim mạch, đái tháo đường, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD… Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong do bệnh phế cầu ở người cao tuổi dao động từ 16% đến 44%. Đây là thách thức lớn trong công tác phòng ngừa phế cầu tại Việt Nam, đặc biệt là các bệnh lý đường hô hấp như viêm phổi cộng đồng, viêm phổi có hoặc không kèm nhiễm trùng huyết ở người lớn.