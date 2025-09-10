Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Hai chị em người Jrai tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÔ THANH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, ngày 10-9 đơn vị đã tiếp nhận đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) năm 2026 của 2 chị em người Jrai là Kpă H’Nghi (SN 2004) và Kpă Việt (SN 2007), cùng trú tại buôn Chơ Ma.

2 chị em Kpă H’Nghi và Kpă Việt đều ngoan ngoãn, chăm lo học hành. Trong đó, Kpă Việt vừa tốt nghiệp THPT. Được sự tuyên truyền của địa phương, em chủ động viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND.

Còn Kpă H'Nghi vừa tốt nghiệp ngành Điều dưỡng (Trường Cao đẳng Gia Lai). Đam mê màu áo xanh, H'Nghi đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND cùng em trai trong đợt này.

tinh-nguyen-nhap-ngu-2026-6990.jpg
Hai chị em Kpă H’Nghi và Kpă Việt viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Ảnh: ĐVCC

Thiếu tá Đỗ Hòa Bình-Phó Trưởng Công an xã Ia Pa cho biết: "Công an xã rất trân trọng và tự hào trước tinh thần xung phong của 2 chị em Kpă H’Nghi và Kpă Việt. Việc có thêm nhiều thanh niên, đặc biệt là các bạn nữ, tình nguyện thực hiện nghĩa vụ CAND là tín hiệu đáng mừng. Điều này thể hiện sự tin tưởng của nhân dân đối với lực lượng Công an, đồng thời góp phần xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

null