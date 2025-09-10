Hai chị em người Jrai tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026

(GLO)- Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, ngày 10-9 đơn vị đã tiếp nhận đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) năm 2026 của 2 chị em người Jrai là Kpă H’Nghi (SN 2004) và Kpă Việt (SN 2007), cùng trú tại buôn Chơ Ma.

2 chị em Kpă H’Nghi và Kpă Việt đều ngoan ngoãn, chăm lo học hành. Trong đó, Kpă Việt vừa tốt nghiệp THPT. Được sự tuyên truyền của địa phương, em chủ động viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND.

Còn Kpă H'Nghi vừa tốt nghiệp ngành Điều dưỡng (Trường Cao đẳng Gia Lai). Đam mê màu áo xanh, H'Nghi đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND cùng em trai trong đợt này.

Hai chị em Kpă H’Nghi và Kpă Việt viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Ảnh: ĐVCC

Thiếu tá Đỗ Hòa Bình-Phó Trưởng Công an xã Ia Pa cho biết: "Công an xã rất trân trọng và tự hào trước tinh thần xung phong của 2 chị em Kpă H’Nghi và Kpă Việt. Việc có thêm nhiều thanh niên, đặc biệt là các bạn nữ, tình nguyện thực hiện nghĩa vụ CAND là tín hiệu đáng mừng. Điều này thể hiện sự tin tưởng của nhân dân đối với lực lượng Công an, đồng thời góp phần xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".