Quang cảnh hội nghị giao ban cặp Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Oyadav. Ảnh: Hà Duy

Thực hiện bản ghi nhớ giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai và Văn phòng Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Oyadav, thời gian qua, hai bên luôn đảm bảo thực hiện giờ làm việc tại cửa khẩu từ 7 giờ đến 17 giờ 30 phút các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, Tết). Hai bên thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát đáp ứng yêu cầu chính xác, nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật mỗi bên, giảm thiểu thời gian làm thủ tục tại cửa khẩu.

Các đơn vị niêm yết công khai các thủ tục, các loại thuế, phí, lệ phí, danh mục hàng cấm và các thông tin khác tại cửa khẩu đã tạo điều kiện cho hoạt động thương mại biên giới diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và đúng trình tự quy định của pháp luật.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Công an Cửa khẩu Quốc tế Oyadav hợp tác chặt chẽ trong công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh nhanh chóng; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh biên giới, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội ở khu vực cửa khẩu.

Ông Nguyễn Như Trình-Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trưởng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Trong 8 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đạt 148,72 triệu USD, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2023 (95,37 triệu USD). Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 118,7 triệu USD, tăng 103%; kim ngạch xuất khẩu đạt 30,02 triệu USD, giảm 19%.

Tại buổi họp giao ban, các đại biểu đã đề xuất, thảo luận một số vấn đề nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội hai bên, như: định kỳ tổ chức giao ban cặp cửa khẩu theo đúng bản ghi nhớ đã ký kết và đột xuất để kịp thời trao đổi thông tin, tình hình, chính sách mới liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; tháo gỡ cơ chế để doanh nghiệp, công dân hai bên phát triển giao thương; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân vùng biên giới được qua lại khu vực cửa khẩu để mua bán nhằm kích cầu tiêu dùng; tổ chức chợ phiên biên giới để nhân dân trong vùng có điều kiện sản xuất, mua bán các sản phẩm địa phương...

Đoàn Văn phòng Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) dự hội nghị giao ban. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Như Trình-Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trưởng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh nhấn mạnh: "Tại hội nghị, đã có những vấn đề đang vướng mắc trong công tác quản lý đã được chỉ rõ, trong đó, có những nội dung không thuộc thẩm quyền của hai cửa khẩu. Vì vậy, vấn đề gì thuộc thẩm quyền cấp trên thì tập hợp báo cáo, tham mưu, đề xuất để cấp trên giải quyết, còn những vấn đề thuộc thẩm quyền hai cửa khẩu thì cùng nỗ lực, phối hợp giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trước mắt, cặp cửa khẩu chủ động giải quyết những vấn đề đã có trong quy chế phối hợp đã ký kết để không ảnh hưởng đến quan hệ hai bên. Đồng thời phát huy hơn nữa tinh thần chia sẻ, đoàn kết để công tác quản lý tại khu vực cửa khẩu ngày càng chặt chẽ và thuận lợi hơn".