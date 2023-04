Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn bị bắt

Bị can Hồ Đình Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, bị Bộ Công an cáo buộc có hành vi giả mạo trong công tác

Ngày 28-4, tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn và một số địa phương liên quan.

Cùng với đó, C03 đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với bị can Hồ Đình Thái Hòa (SN 1975, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, trú tại, phường Bửu Long, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), về tội "Giả mạo trong công tác" quy định tại Khoản 4 Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, C03 thi hành các quyết định, lệnh tố tụng đối với bị can Hồ Đình Thái Hòa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, vụ án đang tập trung làm rõ, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của bị can, mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.