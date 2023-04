Giám đốc dùng clip "nhạy cảm" cưỡng đoạt tiền nhân viên

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lân Thắng 6 năm tù vì tội chống phá Nhà nước Bị cáo Nguyễn Lân Thắng (trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội) bị tuyên phạt 6 năm tù giam về tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bắt giữ đối tượng sát hại vợ cũ (GLO)-Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an huyện Mang Yang vừa bắt giữ đối tượng Ngô Văn Tiếp (SN 1987, trú tại thôn Cao Lạng, xã la Lâu, huyện Chư Prông). Tiếp là đối tượng bị cơ quan chức năng truy tìm về hành vi giết người xảy ra tại huyện Chư Prông.

Ia Pa triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 (GLO)- Chiều 11-4, Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm 2023.

Tuyên truyền chống Nhà nước, Nguyễn Lân Thắng bị phạt 6 năm tù (GLO)- Tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nguyễn Lân Thắng (SN 1975, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) bị phạt 6 năm tù.

Tước hàm thiếu tướng của cựu phó giám đốc công an nhận hơn 2,6 triệu USD để "chạy án" Cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, người bị truy tố tội Môi giới hối lộ trong vụ án "chuyến bay giải cứu", đã bị tước quân hàm thiếu tướng.

Công an An Khê ra quân ngăn chặn “quái xế” (GLO)- Công an thị xã An Khê đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý số thanh-thiếu niên điều khiển xe máy thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

An Khê: Vừa ra tù tiếp tục trộm cắp điện thoại (GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình Ơn (SN 1979, trú tại thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt đối tượng tàng trữ số lượng lớn ma túy tại nhà Sau khi bị bắt quả tang về hành vi mua bán, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của đối tượng phát hiện thêm lượng lớn ma túy.

Kbang mạnh tay xử lý thanh-thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông (GLO)- Qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm số thanh-thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Truy tìm đối tượng đâm chết người rồi bỏ trốn (GLO)- Sáng 11-4, thông tin từ Công an huyện Chư Prông cho biết đang truy tìm đối tượng giết người tại xã Ia Lâu rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Yêu cầu làm rõ dấu hiệu vi phạm của một số trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe Bộ Giao thông vận tải yêu cầu chấn chỉnh công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên toàn quốc cũng như tổ chức rà soát, kiểm tra làm rõ các tồn tại, dấu hiệu vi phạm của một số cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe...

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ để phục vụ quán karaoke (GLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây mua bán phụ nữ từ các tỉnh, thành phố về thành phố Buôn Ma Thuột để phục vụ tại các quán karaoke, quán nhậu. Lực lượng Công an đã giải cứu được 18 nạn nhân đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Cần Thơ, Đồng Nai, Sơn La, Hà Tĩnh, Kon Tum, Đắk Nông và các huyện của tỉnh Đắk Lắk.

Khởi tố ba cha con ông Trần Quí Thanh thuộc công ty Tân Hiệp Phát Ngày 10/4, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát.

Bắt đối tượng bị truy nã về hành vi giết người (GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Chư Prông phối hợp với Công an TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Hải (SN 2004, trú tại thôn Bắc Thái, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông).

Clip người đàn ông bị đánh ở phường Tây Sơn: Nạn nhân mong cơ quan chức năng sớm điều tra ra hung thủ (GLO)-Chiều 10-4, ông Võ Ngọc A. (trú phường Tây Sơn, TP. Pleiku) xác nhận ông chính là người bị một nhóm đàn ông đấm đá túi bụi tại phường Tây Sơn trong clip lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua. Ông A. bày tỏ sự lo lắng và mong muốn cơ quan chức năng của tỉnh sớm điều tra ra nhóm đối tượng đã hành hung mình.

Khởi tố bị can sát hại nữ kế toán đang mang thai ở Bình Dương Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam ông Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), để điều tra làm rõ hành vi sát hại nữ kế toán tại công ty.

Đak Lak: Bắt đối tượng phá hoại chính sách đại đoàn kết (GLO)- VKSND tỉnh Đak Lak vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can 2 đối tượng tổ các hoạt động nhằm phá hoại chính sách đại đoàn kết.

