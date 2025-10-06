Giá vàng lập đỉnh 139,6 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch đầu tuần

(GLO)- Phiên giao dịch đầu tuần ngày 6-10, thị trường vàng trong nước chứng kiến mức giá tăng vọt. Trong đó, giá vàng miếng neo cao lịch sử với 139,6 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cũng ở mức cao 137,6 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, sáng nay, các doanh nghiệp SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 137,6-139,6 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với hôm qua. Mi Hồng giữ mức chênh lệch 2 chiều mua-bán chỉ 1 triệu đồng khi niêm yết giá mua vào ở mức cao với 138,6 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý đang giao dịch chiều mua vào chỉ 137 triệu đồng, thấp hơn mức trung bình 600.000 đồng.

Giá vàng nhẫn chỉ thấp hơn vàng miếng khoảng 2 triệu đồng/lượng trong ngày 6-10. Ảnh: P.V

So với đầu tuần trước, giá vàng miếng trong nước đã tăng hơn 4 triệu đồng/lượng. Mức tăng này khiến vàng trở thành một kênh đầu tư sinh lời đầy hấp dẫn.

Thị trường vàng nhẫn cũng theo đà tăng lên mức kỷ lục trong lịch sử, chỉ thấp hơn giá vàng miếng khoảng 2 triệu đồng/lượng. Hiện tại, doanh nghiệp Phú Quý đang mua vàng nhẫn với giá 133,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 136,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang giao dịch 2 chiều ở mức 134,5-136 triệu đồng/lượng; SJC đang niêm yết ở mức 133,3-136 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức cao 134,6-137,6 triệu đồng/lượng; PNJ, DOJI đang giao dịch ở mức 133,5-136,5 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 6 giờ ngày 6-10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3884,78 USD/ounce tăng 117,03 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26,420 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 123,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,9 triệu đồng/lượng.