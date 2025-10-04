Cuối tuần, giá vàng lập đỉnh với 138,6 triệu đồng/lượng

Sáng nay (4-10), sau khi giảm nhẹ vào hôm qua thì giá vàng lại vọt tăng trở 800.000 đồng mỗi lượng, lên mốc mới trong lịch sử. Các doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI cùng niêm yết giá mua vào ở mức 136,6 triệu đồng, bán ra ở mức 138,6 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp Mi Hồng mua vào ở mức cao 137,6 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý vẫn giữ mức thấp với 136 triệu đồng/lượng.

Đồ họa: P.V

Nhìn chung thị trường vàng miếng trong tuần qua biến động tăng là chủ yếu. So với đầu tuần, giá vàng miếng tăng 3,6 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng nhẫn cũng có biến động nhẹ tùy từng doanh nghiệp, một số doanh nghiệp niêm yết mức bán ra cao tới 136 triệu đồng/lượng như Bảo Tín Minh Châu. SJC đang giao dịch ở mức 132,3-135 triệu đồng/lượng, Mi Hồng đang có giá 133,5-135 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang có giá 132,5-135,5 triệu đồng/lượng; DOJI đang mua vào 132,6 triệu đồng, bán ra 135,6 triệu đồng/lượng…

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 4-10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3879,76 USD/ounce, tăng 39,64 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26,420 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 123,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).