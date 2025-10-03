Vàng miếng giảm 200.000 đồng, còn 137,8 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 3-10, giá vàng trong nước giảm nhẹ 200.000 đồng mỗi lượng, hiện giá bán ra đang ở mức 137,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, SJC đang giao dịch ở mức 135,8-137,8 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang mua vào với giá 136,8 triệu đồng, bán ra 137,8 triệu đồng/lượng. Phú Quý đang giao dịch ở mức 135,1-137,8 triệu đồng/lượng.

Đồ họa: P.V

Giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng tiếp mức giảm. Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 132,8-135,8 triệu đồng/lượng, Mi Hồng niêm yết ở mức 132,8-134,3 triệu đồng/lượng; Phú Quý mua vào 132 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng. SJC đang giao dịch ở mức 131,5-134,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng tại PNJ đang có giá 132-135 triệu đồng/lượng. Còn DOJI đang có giá 131,2-134,7 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 10 giờ ngày 3-10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3849,42 USD/ounce, giảm 8,93 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26,420 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 122,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15 triệu đồng/lượng.