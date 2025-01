Gia Lai: Xử phạt vi phạm quá khổ, quá tải gần 6 tỷ đồng

(GLO)- Từ đầu năm 2024 đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện, lập biên bản 1.147 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải, xử phạt 1.291 trường hợp với số tiền gần 6 tỷ đồng

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Ayun Pa tiến hành đo kích thước thùng, thành xe đối với các xe tải chở nông sản. Ảnh: Minh Phương

Theo đó, thực hiện chuyên đề xử lý xe quá khổ, quá tải, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện, lập biên bản 1.147 trường hợp vi phạm, xử phạt 1.291 trường hợp với số tiền gần 6 tỷ đồng, tước 169 giấy phép lái xe.

Riêng niên vụ mùa 2024-2025, đã kiểm tra, phát hiện phát hiện, xử lý 151 trường hợp với số tiền 662 triệu đồng, tước 35 giấy phép lái xe.

Cùng với đó, lực lượng Công an yêu cầu 294 đại lý thu mua bán nông sản, 438 doanh nghiệp vận tải, 12.797 lái xe, phụ xe cam kết chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, không chở quá khổ, quá tải, không cơi nới thành thùng, đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông.