Gia Lai: Xử phạt 2 doanh nghiệp vi phạm quy định về môi trường

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 doanh nghiệp về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Hồng Hoa (Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng, phường An Nhơn) đã thực hiện hành vi chuyển giao, mua bán trái phép hơn 5.000 kg chất thải nguy hại cho các tổ chức, cá nhân không có chức năng xử lý. Đây là vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ phát tán chất độc ra môi trường.

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) đã lập biên bản, xử phạt hành chính số tiền 470 triệu đồng, đồng thời buộc doanh nghiệp chuyển giao toàn bộ số chất thải trên cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

Công ty TNHH Năng lượng xanh Hà Tiên xả khói gây ô nhiễm môi trường.

Cùng thời điểm, tại Công ty TNHH Năng lượng xanh Hà Tiên (Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Nhơn Nam), tổ công tác phát hiện hệ thống xả thải có dấu hiệu bất thường. Kết quả giám định cho thấy nồng độ khí CO vượt 1,16 lần so với quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Với hành vi xả khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường, doanh nghiệp này bị phạt hơn 243 triệu đồng và buộc chi trả toàn bộ chi phí giám định mẫu môi trường.

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

