Ngày 12-12, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Du (SN 1989, trú tại làng Me, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) 19 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức xử kín.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có quyết định số 13 và 14/QĐ-VPCQCSĐT-Đ2 truy tìm người bị tố giác để phục vụ công tác xác minh nguồn tin về tội phạm.

Rủ bạn gái về nhà dự sinh nhật mình, Thế D. đã cùng nhóm bạn chuốc cho bạn gái say, rồi thay nhau hiếp dâm.

Ngày 10/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã ra Quyết định truy nã đối tượng Trần Đình Cường (SN 1976), trú tại quận Đống Đa (Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 10/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) cho biết, đang tiếp nhận tin báo của nhiều nạn nhân bị lừa đảo số tiền lớn khi tham gia bình chọn trên các trang web khiêu dâm.